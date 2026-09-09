Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ và các lĩnh vực tiềm năng.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, Thủ tướng Mikhail Mishustin nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Nga.

Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục được hai bên coi trọng, Thủ tướng Nga tin tưởng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo ra bước ngoặt trong hợp tác song phương thời gian tới./.