Thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ và sự tham gia của Việt Nam

Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ nhằm thúc đẩy đối thoại và định hình hợp tác quốc tế, góp phần định hình các chuẩn mực, quy tắc và khuôn khổ quản trị trong lĩnh vực không gian.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp tháng 9/2026.

Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ là sáng kiến do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng, tổ chức vào ngày 9 và 10/9/2026 tại Paris nhằm thúc đẩy đối thoại và định hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vũ trụ, góp phần định hình các chuẩn mực, quy tắc và khuôn khổ quản trị trong lĩnh vực không gian.

Hội nghị không chỉ là một sự kiện đa phương chuyên ngành mà còn mang ý nghĩa chiến lược về một không gian phát triển, cạnh tranh mới, phản ánh tầm nhìn dài hạn của Pháp trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về không gian, công nghệ vệ tinh, an ninh và chủ quyền công nghệ.

Đây là Hội nghị lần đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ được tổ chức ở cấp nguyên thủ./.

Mở dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Pháp về công nghệ không gian Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng những kết quả đạt được từ chương trình VNREDSat-1 tạo nền tảng để hợp tác Việt-Pháp trong công nghệ không gian bước sang giai đoạn mới.