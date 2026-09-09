Chuyên gia trẻ Argentina quan tâm chính sách đối ngoại và hội nhập của Việt Nam

Ngày 8/9 (giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt đã có buổi trao đổi với nhóm chuyên gia trẻ của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Argentina (CARI) tại Buenos Aires, trong đó cập nhật định hướng phát triển đất nước, chính sách đối ngoại và triển vọng hợp tác giữa Việt Nam với Argentina cũng như khu vực Nam Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tại buổi trao đổi, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 1/2026, sự kiện có ý nghĩa quyết định đối với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ngày 15/3, Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,68%, tương đương gần 79 triệu cử tri.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI diễn ra tháng 4, Quốc hội đã bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

Về kinh tế, Việt Nam đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Theo Đại sứ, các động lực tăng trưởng mới tập trung vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động. Ba đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Đề cập quan hệ Việt Nam-Argentina, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh hai nước đang có nhiều bước tiến trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Tháng 1 năm nay, hai bên gần hoàn tất đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, kỳ vọng được ký trong năm nay nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Trong lĩnh vực công nghệ cao, Việt Nam và Argentina đã bắt đầu hợp tác về vệ tinh. Tháng 4 vừa qua, trạm mặt đất của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã tiếp nhận hình ảnh và dữ liệu vệ tinh của Ủy ban Hoạt động Không gian Argentina (CONAE) trong khuôn khổ sứ mệnh Artemis II.

Hợp tác viễn thông cũng đạt kết quả tích cực với việc một doanh nghiệp Argentina tiếp nhận lô cáp và thiết bị viễn thông thứ hai do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) sản xuất.

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Argentina năm 2025 đạt 4,27 tỷ USD, tăng 4,1% so với năm 2024. Việt Nam xuất khẩu sang Argentina 876,74 triệu USD, trong khi nhập khẩu 3,39 tỷ USD.

Hai bên còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như khoáng sản quan trọng, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, y tế và dược phẩm.

Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng nhấn mạnh Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) chính thức công bố khởi động đàm phán Hiệp định thương mại ưu đãi (PTA) vào tháng 12 năm ngoái và vòng đàm phán đầu tiên đã diễn ra tại Buenos Aires vào cuối tháng 8 vừa qua.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy tiến trình này, qua đó tăng cường thương mại và đầu tư với các nước thành viên Mercosur, trong đó có Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay.

Về chính sách đối ngoại, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên hàng đầu.

Việt Nam nhất quán chính sách quốc phòng “Bốn không,” đồng thời chủ trương duy trì quan hệ hợp tác với tất cả các nước lớn, không chọn bên trong cạnh tranh giữa các cường quốc.

Trả lời câu hỏi của các chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung và tác động đối với Việt Nam, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh Việt Nam duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Trung Quốc và Mỹ, coi cạnh tranh giữa các nước lớn là thực tế lâu dài của quan hệ quốc tế nhưng không tiếp cận quan hệ với các cường quốc chỉ từ góc độ an ninh hay lựa chọn bên.

Đối với Trung Quốc, Việt Nam coi đây là nước láng giềng, đối tác quan trọng và có nhiều lợi ích tương đồng; mong muốn duy trì quan hệ hòa bình, ổn định và hợp tác có trách nhiệm. Trong khi đó, quan hệ Việt Nam-Mỹ tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững được xác lập năm 2023.

Về Biển Đông, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đồng thời kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam./.

Chuyên gia Argentina ấn tượng về chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam Chuyên gia Patricio Carmody cho rằng chính sách mở cửa, hội nhập, đa dạng hóa quan hệ và kiên định độc lập, tự chủ đã tạo không gian phát triển và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.