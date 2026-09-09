Quan hệ Việt Nam-Pháp: Mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Pháp đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024, mở ra một chương mới với nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Hành trình hai nước trở thành Đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 12/4/1973, Việt Nam và Cộng hòa Pháp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước đã trải qua nhiều dấu mốc quan trọng, từ những khác biệt của quá khứ đến sự đồng hành, hợp tác và ngày càng gia tăng tin cậy chính trị.

Năm 2013, Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Hơn một thập niên sau, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2024, hai nước tiếp tục đưa quan hệ lên một tầm cao mới - Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron họp báo, tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện (ngày 7/10/2024). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, đưa Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Từ sau khi nâng cấp quan hệ, các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước diễn ra sôi động. Chỉ trong vòng 6 tháng, đã có 10 đoàn của Pháp thăm Việt Nam, trong đó có 4 đoàn đại biểu cấp Chính phủ, cấp Bộ và 6 đoàn doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực thế mạnh của Pháp.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân từ ngày 25-27/5/2025 tiếp tục là minh chứng rõ nét cho xu thế đó. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ 5 của một Tổng thống Pháp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron kể từ khi ông nhậm chức.

Việc Tổng thống Pháp lựa chọn Việt Nam cho chuyến thăm cấp Nhà nước thể hiện sự coi trọng của Pháp đối với vai trò, vị thế của Việt Nam cũng như quan hệ với Việt Nam - một đối tác quan trọng của Pháp tại Đông Nam Á và trong tổng thể chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ở chiều ngược lại, việc Việt Nam đón Tổng thống Pháp và Phu nhân thăm cấp Nhà nước cũng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Pháp đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Nền tảng chính trị vững chắc, tương đồng trong nhiều vấn đề quốc tế

Quan hệ Việt Nam-Pháp có một nền tảng lịch sử và chính trị đặc biệt. Trong quan hệ giữa hai Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp duy trì mối quan hệ truyền thống gắn bó. Một trong những nền tảng quan trọng của mối quan hệ ấy là việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Trên nền tảng tin cậy chính trị được vun đắp qua nhiều thập kỷ, hai nước duy trì nhiều cơ chế đối thoại và hợp tác thường xuyên, trong đó có Đối thoại chiến lược an ninh, quốc phòng; Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế; Đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng; Hội nghị hợp tác địa phương; Tham vấn chính trị và Đối thoại Biển.

Các cơ chế này tạo điều kiện để hai bên thường xuyên trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm, tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới.

Việt Nam và Pháp cũng có nhiều quan điểm tương đồng về các vấn đề quốc tế và khu vực, cùng ủng hộ chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế và phối hợp tại nhiều diễn đàn, tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN-EU và Cộng đồng Pháp ngữ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, sự tương đồng về lợi ích và quan điểm giữa hai nước càng tạo thêm cơ sở để Việt Nam và Pháp tăng cường phối hợp, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển.

Pháp là một cường quốc nòng cốt tại châu Âu, có vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn trên trường quốc tế, đồng thời tích cực triển khai chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi đó, Việt Nam là nền kinh tế năng động, phát triển nhanh, có vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và khu vực Đông Á.

Với những lợi thế bổ trợ, việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Pháp không chỉ đáp ứng lợi ích song phương mà còn phù hợp với xu thế hợp tác giữa châu Âu và Đông Nam Á, góp phần củng cố các liên kết giữa hai khu vực.

Hợp tác kinh tế, thương mại: Trụ cột với nhiều dư địa mới

Trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Pháp, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục đóng vai trò trụ cột.

Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 2 và là nhà tài trợ ODA song phương lớn nhất của Việt Nam.

Trong giai đoạn 1993-2022, Pháp đã cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ưu đãi trị giá 16,7 tỷ euro, trung bình khoảng 100 triệu euro mỗi năm, tập trung vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp xanh và tài chính.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 (Nhổn-ga Hà Nội) vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB) và Chính phủ Pháp (DGT), được công ty Systra của Pháp tư vấn thiết kế. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng hơn 50% trong 10 năm qua, đạt hơn 5,42 tỷ USD năm 2024 và 1,79 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2025.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại song phương. Việc tận dụng hiệu quả EVFTA giúp hàng hóa Việt Nam củng cố vị thế tại thị trường châu Âu, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Pháp.

Ở lĩnh vực đầu tư, Pháp hiện có khoảng 700 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 3,95 tỷ USD, đứng thứ 16 trong số 147 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Hơn 350 doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Pháp đang hoạt động tại Việt Nam.

Ngày 5/5/2019, Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) khánh thành nhà máy xe du lịch cao cấp và ra mắt mẫu xe đa dụng châu Âu thương hiệu Peugeot Traveller (Pháp). (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Đáng chú ý, sự quan tâm của các doanh nghiệp Pháp đối với thị trường Việt Nam đang mở rộng sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như năng lượng hạt nhân, hạ tầng chiến lược, giao thông đô thị, đường sắt, hàng không vũ trụ, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, công nghệ cao và khoáng sản thiết yếu.

Đây cũng chính là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển mới của Việt Nam, nhất là yêu cầu thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có 20 dự án đầu tư tại Pháp với tổng vốn đăng ký 38,93 triệu USD. Những hoạt động này góp phần tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường châu Âu, đồng thời tạo thêm những cầu nối kinh tế giữa hai nước.

Sản phẩm gạo mang thương hiệu "Cơm Vietnam" được giới thiệu tới người tiêu dùng Pháp qua hệ thống phân phối Carrefour và E.Leclerc từ đầu tháng 9/2022. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai

Hợp tác quốc phòng, an ninh là một lĩnh vực quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Pháp, được triển khai thông qua các cuộc họp tham mưu, đối thoại an ninh, hợp tác đào tạo sĩ quan và nhiều hoạt động trao đổi khác.

Một dấu mốc đáng chú ý là việc Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào tháng 5/2024.

Sự hiện diện của đại diện cấp cao Chính phủ Pháp tại một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với Việt Nam là biểu tượng cho tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, đồng thời cho thấy quyết tâm của hai nước trong việc tiếp tục xây dựng quan hệ trên nền tảng tôn trọng, hiểu biết và hợp tác.

Bộ trưởng Quân đội Cộng hòa Pháp Sébastien Lecornu cùng các cựu binh Pháp nghe em Ngô Tường Minh (12 tuổi, học sinh trường THCS Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) hát bài "Bonjour Vietnam" (Xin chào Việt Nam) tại di tích Đồi A1. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tháng 3/2025, tàu hộ tống đa nhiệm Provence thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp thăm Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ hoạt động của Pháp tại khu vực. Chuyến thăm tiếp tục thể hiện sự nối tiếp các hoạt động trao đổi quốc phòng giữa hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, an ninh và tự do hàng hải, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong bối cảnh các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng đan xen, hợp tác quốc phòng, an ninh giữa Việt Nam và Pháp được kỳ vọng tiếp tục phát triển theo hướng thiết thực, góp phần tăng cường lòng tin và đóng góp tích cực cho an ninh khu vực.

Quan hệ Việt Nam-Pháp không chỉ được tạo dựng bởi các hoạt động ngoại giao cấp cao mà còn được vun đắp qua những kết nối sâu rộng về văn hóa, giáo dục, khoa học, y tế và giao lưu nhân dân.

Chuyên gia Pháp và bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chẩn đoán hình ảnh của người bệnh trong khuôn khổ khóa đào tạo “Tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh lý tĩnh mạch và các bệnh về tĩnh mạch." (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Hai nước duy trì nhiều hoạt động hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, tư pháp, khoa học-kỹ thuật thông qua các trung tâm văn hóa, các sự kiện Tuần lễ văn hóa, du lịch, hệ thống các viện Pasteur tại Việt Nam, các chương trình đào tạo và giảng dạy tiếng Pháp cũng như trao đổi sinh viên.

Đặc biệt, hợp tác giữa các địa phương là một nét đặc thù trong quan hệ Việt Nam-Pháp. Pháp là quốc gia duy nhất mà Việt Nam có cơ chế tổ chức hội nghị hợp tác địa phương thường kỳ với quy mô toàn quốc. Hai bên đang chuẩn bị cho Hội nghị hợp tác giữa các địa phương lần thứ 13, dự kiến tổ chức tại Pháp trong năm 2026.

Nếu quan hệ chính trị tạo dựng nền tảng, hợp tác kinh tế tạo động lực thì giao lưu văn hóa, giáo dục và địa phương lại góp phần tạo nên chiều sâu và sức sống lâu dài cho quan hệ hai nước.

Trong những cầu nối ấy, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp giữ một vị trí đặc biệt. Với khoảng 350.000 người sinh sống, làm việc và học tập ổn định, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp không chỉ là một bộ phận quan trọng của xã hội Pháp mà còn là cầu nối hữu nghị, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa Việt Nam và thúc đẩy hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Mở ra một chặng đường hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 9-12/9 diễn ra trong thời điểm quan hệ Việt Nam-Pháp đang có những chuyển động mạnh mẽ.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định nền tảng tin cậy được bồi đắp qua nhiều thế hệ cùng quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước đang tạo xung lực để quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt-Pháp bước vào giai đoạn phát triển ngày càng thực chất, bền vững và hiệu quả.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải trình Quốc thư lên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 3/2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ cho rằng Pháp có nhiều thế mạnh để đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, với trọng tâm đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Với vị thế là một cường quốc công nghiệp, sở hữu hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, Pháp là đối tác chiến lược tự nhiên, có tiềm năng và kinh nghiệm để đồng hành sâu rộng cùng Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn này.

Về phía Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho rằng chuyến thăm lần này vừa mang ý nghĩa củng cố những kết quả đã đạt được, vừa mở ra những hướng hợp tác mới.

Trong ba năm qua, những nỗ lực của hai bên đã giúp mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác. Đặc biệt, Pháp đã đề xuất hỗ trợ Việt Nam triển khai các chương trình chiến lược lớn, trong đó có việc phát triển nền tảng công nghiệp và công nghệ quốc phòng, góp phần củng cố năng lực tự chủ và chủ quyền của Việt Nam. Những nội dung này cần tiếp tục được củng cố trong chuyến thăm lần này.

Bên cạnh đó, nhiều dự án kinh tế và công nghiệp lớn cũng đang đạt được những tiến triển tích cực. Trong khuôn khổ chuyến thăm và hội nghị thượng đỉnh lần này, một số thông báo mang tính biểu tượng nhưng có ý nghĩa quan trọng sẽ được đưa ra, thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc cùng xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Chuyến thăm cũng hướng tới tương lai, nhằm tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới hoặc những lĩnh vực mà hai bên có thể làm nhiều hơn nữa. Trong số đó có không gian, năng lượng và phát triển năng lượng phi carbon tại Việt Nam, các khoáng sản chiến lược của Việt Nam và khả năng hợp tác trong những lĩnh vực này trên cơ sở lợi ích chung.

Hai nước cũng có thể tăng cường hơn nữa hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quyết định tới thăm Paris-Saclay trong thời gian ở Paris là một tín hiệu rất đáng mừng. Đây là khu đại học và nghiên cứu lớn nhất của Pháp, đồng thời là một trong những trung tâm đại học và nghiên cứu hiện đại nhất châu Âu.

​Hơn 50 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Pháp đã từng bước xây dựng một mối quan hệ có chiều sâu, với nền tảng chính trị ngày càng vững chắc, hợp tác kinh tế ngày càng thực chất và những kết nối nhân dân ngày càng rộng mở.

Trong giai đoạn mới, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt trong những lĩnh vực phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và nhu cầu của mỗi bên như chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, giao thông hiện đại, hàng không vũ trụ, ứng phó biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ những dấu mốc lịch sử đã qua, Việt Nam và Pháp đang đứng trước một cơ hội mới để chuyển hóa nền tảng tin cậy chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể hơn. Đó không chỉ là yêu cầu xuất phát từ lợi ích của hai nước mà còn là sự phù hợp với xu thế tăng cường kết nối giữa Việt Nam với châu Âu và giữa Pháp với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chuyến thăm Pháp lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì thế không chỉ là một hoạt động đối ngoại cấp cao, mà còn là dịp để hai bên tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, hướng tới những thành quả thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới./.

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Tiết mục biểu diễn các bài hát Pháp và Việt Nam của dàn đồng ca do các em học sinh trường tiểu học Lully-Vauban trình bày. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)