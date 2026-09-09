Tái cấu trúc giáo dục đại học, phát triển 3 đến 5 đại học tinh hoa

Đẩy nhanh sắp xếp tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập và đầu tư phát triển 3 đến 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra trong năm học 2026-2027.

Việc xây dựng đại học tinh hoa nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao đồng thời hướng tới mục tiêu đưa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt tốp 100 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới theo Nghị quyết 71-NQ/TW và mục tiêu đưa giáo dục đại học trở thành trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nghiên cứu phương án đầu tư phát triển một số hệ sinh thái, khu đô thị giáo dục đại học - khoa học, công nghệ - đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số vùng động lực, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế; chuyển dần từ đầu tư đơn lẻ sang đầu tư theo hệ sinh thái, có phân công sứ mạng và chia sẻ hạ tầng, hình thành các cực tăng trưởng dựa trên tri thức.

Giáo dục đại học sẽ được hiện đại hóa để phát triển nhân lực trình độ cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm soát tăng quy mô gắn điều kiện bảo đảm chất lượng; ưu tiên STEM và công nghệ chiến lược nhưng gắn với chất lượng đầu vào, đội ngũ, phòng thí nghiệm và việc làm.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển đào tạo sau đại học, đội ngũ tiến sỹ và các nhóm nghiên cứu mạnh; chuyển đánh giá nghiên cứu từ số lượng công bố sang sáng chế, sản phẩm, chuyển giao và tác động thực tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu phát triển giáo dục đại học thành trụ cột dẫn dắt quốc gia trong hệ sinh thái tiếng Anh với năng lực hội nhập sâu rộng, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo bằng tiếng Anh. Các cơ sở giáo dục đại học sẽ phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong giảng dạy các học phần, mô đun, tín chỉ trong chương trình đào tạo; trong đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Cùng với phát triển giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho các cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

Thí sinh Hà Nội dự thi lớp 10 môn Ngữ văn tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Cụ thể, giáo dục mầm non, phổ thông phải tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, kỷ cương và an toàn trường học.

Để đạt mục tiêu này, ngành giáo dục sẽ tiếp tục tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tổ chức dạy học hai buổi/ngày phù hợp điều kiện thực tế; tăng cường thực hành, trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng AI có chọn lọc, nghệ thuật và giáo dục thể chất; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa đáp ứng các yêu cầu mới; tăng cường giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khỏe và trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nền nếp, lành mạnh, “thầy ra thầy, trò ra trò”.

Bên cạnh đó là việc chủ động phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tệ nạn xã hội; tăng cường tư vấn tâm lý, y tế trường học; bảo đảm an ninh, an toàn trường học và an toàn thực phẩm, bảo đảm chất lượng, dinh dưỡng và an toàn bữa ăn học đường.

Công tác thi, kiểm tra, đánh giá sẽ được đổi mới theo hướng thực chất, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của người học; hoàn thiện mô hình thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng gọn nhẹ, công bằng, minh bạch, giảm áp lực và chi phí xã hội, phòng chống gian lận, tiêu cực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định kiên quyết khắc phục bệnh thành tích; tăng cường kỷ cương trong dạy học, thi, tuyển sinh và quản lý dạy thêm, học thêm.

Với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát, sắp xếp lại mạng lưới; tập trung đầu tư các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khả năng dẫn dắt; đưa doanh nghiệp tham gia thực chất vào quá trình đào tạo; tăng cường dự báo cung-cầu, đặt hàng đào tạo và công khai kết quả việc làm sau tốt nghiệp.

Ngành giáo dục cũng dự kiến triển khai nền tảng quản trị nhân lực, kỹ năng và việc làm quốc gia, gắn kết chặt chẽ đào tạo với thị trường lao động, trong đó tập trung phát triển nhân lực cho các ngành STEM, lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn, ngành nghề mới và các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao.

Ngành giáo dục đặt mục tiêu giải quyết điểm nghẽn về giáo viên và cơ sở vật chất. (Ảnh: Vietnam+)

Trong năm học này, ngành giáo dục cũng đặt nhiệm vụ trọng tâm là tập trung giải quyết các điểm nghẽn về đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất; bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Các giải pháp cụ thể như cơ chế để thu hút giáo viên cho vùng khó khăn; xử lý quá tải ở khu đô thị; điều động giáo viên giữa các địa bàn; hoàn thiện cơ chế hợp đồng và thỉnh giảng… Toàn ngành cắt giảm cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp không cần thiết để giáo viên tập trung cho chuyên môn.

Bên cạnh đó là nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng và triển khai Bộ chỉ số phát triển giáo dục và đào tạo quốc gia, bộ chỉ số phát triển giáo dục địa phương và bộ chỉ số phát triển giáo dục đại học. Bộ chỉ số cụ thể hóa các mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo thành hệ thống chỉ số theo dõi hằng năm, mốc trung gian đến năm 2030, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm.

Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là chuyển mạnh từ trọng tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện hiệu quả, đưa chính sách vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất, rõ nét từ bên trong ngành giáo dục, từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra đánh giá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định lấy kết quả thực tế làm thước đo, trọng tâm là sự tiến bộ của người học, chất lượng và điều kiện làm việc của đội ngũ nhà giáo, hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực./.

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