Làng hương Thủy Xuân: Đưa nghề truyền thống đi xa hơn trên không gian số

Từ những bó chân hương rực rỡ sắc màu bên đường Huyền Trân Công Chúa, làng hương Thủy Xuân đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi đến Huế.

Nếu trước đây nghề hương chủ yếu sống nhờ những đại lý và người mua trong khu vực, thì nay câu chuyện về làng nghề đã có thêm một không gian mới: môi trường số.

Từ bản đồ du lịch trực tuyến, những bức ảnh check-in được chia sẻ trên mạng xã hội đến việc một số cơ sở đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, công nghệ đang mở thêm những con đường để nghề truyền thống tiếp cận du khách và người tiêu dùng.

Những bó hương nhiều màu sắc

Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7km về phía Tây Nam, làng hương Thủy Xuân nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa, gần các điểm tham quan như lăng Tự Đức, đồi Vọng Cảnh, chùa Từ Hiếu. Đây là vị trí thuận lợi để làng nghề kết nối với các tuyến tham quan của thành phố.

Những bó chân hương được nhuộm đỏ, vàng, xanh, tím, xòe ra như những đóa hoa đã tạo nên diện mạo đặc trưng cho cả tuyến đường. Những “đóa hoa” tre này thực chất là những cây tăm hương bằng tre được chẻ, vót rồi nhuộm màu ở phần chân, sau đó bó thành từng cụm để phơi và sấy khô. Cách sắp đặt nhiều màu sắc cũng góp phần tạo nên sức hút riêng của làng nghề.

Từ một làng nghề thủ công, Thủy Xuân dần hình thành một không gian trải nghiệm. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày nay, người làm hương không chỉ sản xuất ra một sản phẩm phục vụ đời sống tâm linh mà còn biết khai thác chính vẻ đẹp của sản phẩm để tạo thành trải nghiệm du lịch.

Những năm gần đây, hàng chục cơ sở ở Thủy Xuân vừa thao diễn nghề, vừa kinh doanh sản phẩm lưu niệm, quà tặng, một số cơ sở còn cho thuê áo dài, cổ phục để du khách chụp ảnh.

Từ một làng nghề thủ công, Thủy Xuân dần hình thành một không gian trải nghiệm.

Khi du khách trở thành người kể chuyện

Có lẽ ít làng nghề nào có được một “sân khấu” tự nhiên thuận lợi như Thủy Xuân.

Chỉ cần những bó chân hương được xếp thành từng cụm, thêm ánh nắng Huế, một chiếc nón lá hay tà áo dài, du khách đã có thể tạo nên những bức ảnh đặc trưng. Không cần một chiến dịch quảng cáo quy mô lớn, hình ảnh ấy theo chân khách du lịch lên mạng xã hội và tiếp tục được chia sẻ.

Khi tìm kiếm hashtag #langhuongthuyxuan trên Facebook có hàng nghìn kết quả, với nhiều hình ảnh do du khách đăng tải.

Đây là một dạng quảng bá đặc biệt của kinh tế số: người trải nghiệm đồng thời trở thành người giới thiệu điểm đến.

Mỗi bức ảnh được đăng tải không chỉ lưu lại kỷ niệm của một chuyến đi. Với một điểm đến có hình ảnh nhận diện mạnh như Thủy Xuân, những bức ảnh ấy còn giúp người chưa từng đến Huế biết đến làng nghề.

Cách làm này không hoàn toàn giống một chiến dịch truyền thông có ngân sách. Nó hình thành từ chính trải nghiệm của du khách và khả năng tạo ra những hình ảnh đủ hấp dẫn để được chia sẻ.

Ban đầu, khách đến Thủy Xuân chủ yếu kết hợp khi tham quan lăng Tự Đức, đồi Vọng Cảnh nhưng về sau, chính sức hút của những sắc màu và hoạt động trải nghiệm đã khiến làng hương trở thành một điểm đến được nhiều người chủ động tìm tới.

Một “điểm đến số” được tìm thấy dễ dàng hơn

Nếu mạng xã hội giúp hình ảnh Thủy Xuân lan đi, thì các nền tảng số của ngành du lịch lại giúp du khách tìm thấy điểm đến một cách thuận tiện hơn.

Hiện nay, Sở Du lịch thành phố Huế vận hành chuyên trang Điểm du lịch nông thôn, trong đó có riêng thông tin về Làng hương Thủy Xuân. Website đồng thời xây dựng bản đồ số, cho phép người dùng khám phá vị trí các điểm du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố.

Đây là một thay đổi có ý nghĩa đối với các làng nghề.

Trước kia, một du khách muốn đến làng hương có thể biết địa điểm qua tour, hướng dẫn viên hoặc lời giới thiệu của người quen. Nay, điểm đến được đặt trong một hệ thống thông tin trực tuyến, cùng với các điểm du lịch nông thôn khác của Huế.

Nói cách khác, làng nghề không chỉ tồn tại trên bản đồ địa lý mà ngày càng có thêm một “địa chỉ” trên bản đồ số.

Đối với du lịch, sự hiện diện này đặc biệt quan trọng bởi hành trình của du khách ngày nay thường bắt đầu trước khi họ đặt chân tới điểm đến: tìm kiếm thông tin, xem hình ảnh, xác định vị trí, lựa chọn trải nghiệm rồi mới lên đường./.

Làng hương Thủy Xuân - điểm đến hấp dẫn khách du lịch khi đến cố Đô Làng hương Thủy Xuân không chỉ là làng nghề truyền thống nổi tiếng của cố đô Huế, phục vụ đời sống tâm linh mà còn là địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.