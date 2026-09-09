Chuẩn hóa hệ thống dữ liệu bất động sản sẽ tạo lập thị trường lành mạnh

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được cập nhật liên tục và thống nhất sẽ từng bước theo dõi sát diễn biến, biến động thị trường, hạn chế tác động của thông tin sai lệch, góp phần xây dựng thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững.

Theo bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản vào vận hành từ ngày 30/7/2026 và bước đầu ghi nhận những kết quả đáng chú ý.

Thống kê cho thấy, đến ngày 7/9, khoảng 11.000 tài khoản đã được cấp cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; 120 dự án bất động sản được chủ đầu tư công khai thông tin chính thức; 3.097 cá nhân được cấp mã định danh hành nghề môi giới bất động sản; 900 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý qua phần mềm và 3.482 giao dịch bất động sản được ghi nhận, cập nhật trên hệ thống.

Về việc tạo lập và cập nhật dữ liệu của các địa phương, theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong lĩnh vực cấp mã định danh môi giới bất động sản, Lâm Đồng ghi nhận 1.984 chứng chỉ, Hưng Yên 302 chứng chỉ, Hải Phòng 252 chứng chỉ và Gia Lai 723 chứng chỉ. Đối với dữ liệu giao dịch bất động sản, Hà Nội đang dẫn đầu với 3.471 giao dịch được cập nhật. Hải Phòng đang dẫn đầu về cập nhật thông tin dự án với 52 dự án, tiếp theo là Đồng Nai với 27 dự án.

“Những số liệu này không chỉ phản ánh khối lượng dữ liệu đã được đưa vào hệ thống sau thời gian ngắn vận hành, mà còn cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu từ địa phương, bảo đảm thông tin được cập nhật liên tục và thống nhất. Khi dữ liệu được hình thành theo cùng một chuẩn, được kiểm tra và kết nối trên một nền tảng tập trung, những thông tin vốn phân tán ở nhiều cơ quan, đơn vị sẽ từng bước được quy về một bức tranh chung về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước,” bà Hằng đánh giá.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cũng lưu ý đối với các hành vi kê khai không chính xác, làm sai lệch, thất thoát hoặc khai thác dữ liệu không đúng quy định sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, trong đó Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định các mức xử phạt nghiêm khắc đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nghĩa vụ cung cấp và quản lý thông tin.

Nhìn nhận Bộ Xây dựng giữ vai trò chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin tập trung trên phạm vi cả nước; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý và chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi địa phương, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng đây là sự phân công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi chất lượng của hệ thống dữ liệu quốc gia trước hết phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu được tạo lập ngay từ cơ sở và triển khai theo đúng tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược.

“Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP được xây dựng với mục tiêu quan trọng là từng bước hình thành một hệ thống dữ liệu thống nhất, tin cậy và được cập nhật thường xuyên. Khi dữ liệu đầy đủ, chính xác, được kết nối và chia sẻ hiệu quả, dữ liệu mới thực sự trở thành công cụ phục vụ chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách,” lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương xác định việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, không thực hiện theo kiểu đối phó hoặc chỉ khi có yêu cầu báo cáo; đồng thời khẩn trương rà soát dữ liệu hiện có, nhận diện những khoảng trống để bổ sung; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân cấp xã và các doanh nghiệp có liên quan.

Các thông tin về dự án, dữ liệu giao dịch mua bán sẽ phải được cập nhật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Quả quyết cần thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đối soát dữ liệu trước khi cập nhật lên hệ thống, bảo đảm thông tin đưa vào hệ thống có độ tin cậy cao, phía Bộ Xây dựng tin tưởng việc hình thành kho dữ liệu thống nhất, chính xác và có khả năng chia sẻ sẽ giúp cơ quan quản lý có thêm công cụ theo dõi sát diễn biến thị trường, nhận diện những biến động bất thường, nâng cao khả năng dự báo và kịp thời đưa ra các giải pháp điều hành.

“Khi thông tin chính thống được công khai, minh bạch, người dân và doanh nghiệp sẽ có thêm cơ sở để tiếp cận thông tin đáng tin cậy, hạn chế tác động của thông tin sai lệch, góp phần xây dựng thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nói./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản Nghị định số 357/2025/NĐ-CP nêu rõ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng và quản lý tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương.