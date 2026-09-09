Dinh Cậu - điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Đảo ngọc Phú Quốc

Ở phía Tây Bắc Đặc khu Phú Quốc, nơi cửa biển Dương Đông mở ra biển Tây, có một ghềnh đá nhô ra mặt nước đã gắn với đời sống cư dân Đảo ngọc qua nhiều thế hệ. Trên ghềnh đá ấy, Miếu Dinh Cậu đứng trầm mặc giữa tiếng sóng và gió biển, là nơi người dân gửi gắm niềm tin tâm linh, cũng là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất đảo.

Từ những câu chuyện của người đi biển

Dinh Cậu không có lịch sử được ghi chép hoàn toàn thống nhất, nhưng trong ký ức dân gian Phú Quốc, nơi đây gắn với nhiều câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Một trong những truyền thuyết phổ biến kể rằng, vào khoảng thế kỷ 17, khi những cư dân đầu tiên từ miền Trung tìm đến định cư trên đảo, biển cả vẫn là thử thách lớn đối với cuộc sống của họ. Những chuyến ra khơi thường xuyên đối mặt với bão tố, sóng dữ.

Trong một trận bão lớn, một nhóm ngư dân gặp nạn giữa biển. Khi tưởng như không còn hy vọng, họ được sóng đưa dạt vào một ghềnh đá nhô ra ngoài cửa biển và may mắn trở về an toàn.

Tin vào sự che chở của các vị thần, người dân lập miếu trên ghềnh đá để thờ phụng, tri ân. Từ đó, nơi này dần trở thành một địa chỉ tâm linh quan trọng của cư dân đảo.

Dinh Cậu được người dân thờ Chúa Ngọc Nương Nương cùng hai vị thần Cậu Tài và Cậu Quý, những vị thần bảo hộ cho ngư dân, mang lại bình an và thuận lợi trong cuộc sống. Những truyền thuyết này không chỉ làm tăng thêm vẻ huyền bí cho Dinh Cậu mà còn thể hiện niềm tin sâu sắc của người dân Phú Quốc vào sự bảo hộ của các vị thần biển cả.

Du khách tham quan Dinh Cậu, Đặc khu Phú Quốc, An Giang. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Ban đầu, Dinh Cậu chỉ là một ngôi miếu nhỏ bằng gỗ, mái lá đơn sơ. Sau nhiều lần trùng tu, đặc biệt vào năm 1937, công trình được xây dựng kiên cố hơn và mang dáng dấp kiến trúc đền miếu Nam Bộ với mái ngói đỏ, cổng tam quan uy nghi cùng những chi tiết trang trí truyền thống.

Hằng năm, vào ngày 15 và 16 tháng 10 âm lịch, lễ hội Dinh Cậu được tổ chức long trọng với nhiều nghi thức truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự.

Kiến trúc cổ kính

Từ phía đất liền, du khách đi men theo một con đường bêtông dài trước khi bước lên 29 bậc đá dẫn lên Dinh Cậu trên mỏm đá nhô ra giữa cửa biển Dương Đông, hai bên bậc đá là lan can với những họa tiết trang trí truyền thống.

Dinh Cậu mang dáng dấp đặc trưng của kiến trúc đền, miếu Nam Bộ. Mái ngói đỏ nổi bật trên nền trời, phần mái cong với những chi tiết trang trí rồng, phượng. Cổng vào ghi dòng chữ “Dinh Cậu”, dẫn vào không gian thờ tự được bài trí trang nghiêm.

Bên trong chính điện là các ban thờ Long Vương, Bà Chúa Ngọc, Cậu Tài và Cậu Quý. Những câu đối sơn son thếp vàng cùng các chi tiết chạm khắc trên cột, mái và đầu đao tạo nên vẻ cổ kính cho ngôi miếu.

Các hình tượng rồng, phượng không chỉ làm tăng vẻ trang trọng của công trình mà còn mang ý nghĩa gắn với tín ngưỡng dân gian, thể hiện ước vọng về sự bình an, may mắn của người dân vùng biển.

Lễ hội gắn với đời sống cộng đồng

Lễ hội Dinh Cậu được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng Mười âm lịch. Đây là dịp người dân địa phương tưởng nhớ các vị thần được thờ tại Dinh Cậu, đồng thời gửi gắm mong ước về những chuyến biển bình an, đánh bắt thuận lợi.

Lễ hội gồm phần lễ và phần hội. Trong đó, ba nghi thức chính là Lễ Nghinh Cậu, Lễ Yết Cậu và Lễ Chánh Tế.

Kiến trúc Dinh Cậu Phú Quốc mang nét cổ kính đặc trưng của đền, miếu Nam Bộ. (Nguồn: Vietnam+)

Lễ Nghinh Cậu diễn ra ngày 15 tháng Mười âm lịch, với nghi thức rước kiệu Hai Cậu về Dinh Cậu, đi qua các tuyến đường chính của khu vực Dương Đông. Người dân và du khách có thể hòa vào đoàn rước, theo dõi những nghi thức truyền thống.

Tiếp đó là Lễ Yết Cậu, khi các vị chức sắc, bô lão và người dân dâng hương, cầu mong những chuyến ra biển được thuận lợi, người đi biển trở về an toàn.

Lễ Chánh Tế diễn ra vào đêm 15 tháng Mười âm lịch và là nghi thức quan trọng nhất. Lễ vật gồm heo, gà, hoa quả, nhang đèn được chuẩn bị chu đáo, không khí buổi lễ trang nghiêm.

Sau phần lễ là những hoạt động vui chơi mang màu sắc dân gian miền biển. Đua thuyền, đi cà kheo, đập nồi, nhảy bao bố… tạo nên không khí rộn ràng, đối lập với sự tĩnh lặng thường ngày của không gian thờ tự. Một số năm, tùy quy mô tổ chức, lễ hội còn có múa lân và các tiết mục nghệ thuật dân gian.

Điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp

Vị trí hướng ra biển Tây khiến Dinh Cậu có tầm nhìn rộng về phía chân trời. Khi chiều xuống, nơi đây có thể ngắm trọn vẹn từng khoảnh khắc Mặt Trời lặn xuống đại dương, tạo nên một cảnh sắc lộng lẫy và huy hoàng.

Hoàng hôn tuyệt đẹp ngắm từ Dinh Cậu Phú Quốc. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khoảng thời gian đẹp nhất để ngắm hoàng hôn tại Dinh Cậu khoảng từ 17-18h hằng ngày, tùy theo mùa trong năm. Khi Mặt trời đỏ thắm dần hạ thấp, cả không gian đắm chìm trong luồng ánh sáng rực rỡ kỳ ảo.

Hoàng hôn lấp lánh trên những con sóng biển, dát vàng lên toàn bộ mọi thứ trên đất liền rồi dần chuyển sang màu cam đậm, từ từ đổi sang màu tím hồng trước khi thành màu tím thẫm khi ánh dương hoàn toàn tắt, nhường lại sự lung linh cho những ánh đèn đường nhộn nhịp.

Dinh Cậu Phú Quốc không chỉ là một địa chỉ tâm linh gắn bó với đời sống cư dân đảo, mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng và truyền thuyết được truyền lại qua nhiều thế hệ. Vị trí độc đáo giữa biển, kiến trúc cổ kính, lễ hội truyền thống và những buổi hoàng hôn rực rỡ đã tạo nên sức hút riêng của Dinh Cậu, khiến nơi đây trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình khám phá Phú Quốc./.

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