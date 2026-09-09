Thái Nguyên - mắt xích quan trọng trong không gian du lịch liên vùng

Du lịch đang dần chuyển từ cách khai thác riêng lẻ từng điểm đến sang xây dựng những hành trình có nhiều trải nghiệm nối tiếp. Trong xu hướng đó, liên kết vùng không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn tạo điều kiện để các địa phương bổ trợ thế mạnh cho nhau, hình thành những sản phẩm đủ sức giữ chân du khách lâu hơn.

Với sự đa dạng về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và con người, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn có nhiều lợi thế để hình thành một không gian du lịch liên vùng đặc sắc. Trong mối liên kết ấy, Thái Nguyên có điều kiện để trở thành một mắt xích quan trọng, kết nối dòng khách, sản phẩm và doanh nghiệp giữa khu vực trung du với các tỉnh miền núi phía Bắc.

Mỗi địa phương một thế mạnh, cùng tạo thành hành trình

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, điểm hấp dẫn của liên kết 6 tỉnh nằm ở sự khác biệt nhưng có tính bổ trợ cao giữa các địa phương.

Thái Nguyên có thế mạnh nổi bật về du lịch lịch sử cách mạng với hệ thống di tích ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn; đồng thời sở hữu thương hiệu “Đệ nhất danh trà," các vùng chè đặc sản và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, cộng đồng.

Bắc Ninh mang đến không gian văn hóa Kinh Bắc với những giá trị đặc trưng của Quan họ. Phú Thọ là vùng Đất Tổ, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan. Tuyên Quang nổi bật với hệ thống di tích lịch sử cách mạng cùng cảnh quan thiên nhiên và văn hóa các dân tộc. Cao Bằng có Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, thác Bản Giốc và nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Trong khi đó, Lạng Sơn vừa có lợi thế về giao thương quốc tế, vừa sở hữu hệ thống danh lam, di tích lịch sử và những nét văn hóa riêng của xứ Lạng.

Nếu được khai thác độc lập, mỗi địa phương có thể tạo nên những chuyến đi ngắn ngày. Nhưng khi những thế mạnh ấy được đặt trong cùng một hành trình, du khách có thêm nhiều lý do để kéo dài chuyến đi, trải nghiệm nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn vừa được ký kết là cơ hội để các địa phương tăng cường liên kết, xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng. (Ảnh: Cổng Thông tin điệnt tử tỉnh Thái Nguyên)

Theo ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, liên kết cần được nâng lên từ việc các địa phương cùng quảng bá sang hình thành sản phẩm chung, thị trường chung và chuỗi giá trị chung. Đây cũng là bước chuyển từ tư duy “liên kết địa phương” sang “liên kết điểm đến," trong đó mỗi nơi không chỉ đón khách mà còn góp phần đưa khách đến những điểm trải nghiệm tiếp theo.

Cách nhìn này càng rõ khi đặt trong mối quan hệ giữa các tỉnh. Ông Tô Vũ Ninh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, cho rằng Cao Bằng có thể trở thành điểm cuối của dòng khách từ các tỉnh phía Nam đi lên, đồng thời là điểm đầu đối với khách quốc tế, nhất là khách từ Trung Quốc. Từ Cao Bằng, du khách tiếp tục hành trình đến các địa phương khác trong khu vực, tạo nên những tuyến du lịch hai chiều.

Như vậy, trong một chuỗi liên kết, khái niệm “điểm đến” cũng được mở rộng. Mỗi địa phương vừa là nơi du khách dừng chân, vừa có thể trở thành cầu nối để mở ra những trải nghiệm tiếp theo.

Khi sản phẩm địa phương trở thành một phần của chuỗi giá trị

Tài nguyên du lịch chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được tổ chức thành những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của du khách.

Một vùng chè, một bản làng, một di tích hay một sản phẩm OCOP sẽ khó tạo nên sức hút lớn nếu chỉ được giới thiệu như một điểm tham quan đơn thuần. Nhưng khi được kết nối với câu chuyện, hoạt động trải nghiệm, sản phẩm đặc trưng và dịch vụ phù hợp, những giá trị đó có thể trở thành một mắt xích trong cả hành trình.

Bản làng Thái Hải ở xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, được vinh danh Làng du lịch tốt nhất thế giới đầu tiên của Việt Nam, là một minh chứng cho khả năng biến giá trị văn hóa và đời sống cộng đồng thành sản phẩm du lịch có sức hút.

Vùng sản xuất chè Cầu Đá, xã La Bằng. (Nguồn: Vietnam+)

Từ câu chuyện này có thể thấy, liên kết không có nghĩa là các địa phương cùng làm một loại sản phẩm. Ngược lại, mỗi nơi cần phát huy một thế mạnh riêng, hạn chế sự trùng lặp và bổ sung cho nhau để tạo ra hành trình nhiều lớp trải nghiệm.

Trong chuỗi đó, doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Doanh nghiệp là chủ thể đưa sản phẩm ra thị trường, kết nối nguồn khách, xây dựng tour, tổ chức dịch vụ và phối hợp quảng bá. Vì vậy, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp của 6 tỉnh là yêu cầu không thể thiếu nếu muốn hình thành những sản phẩm du lịch liên vùng thực chất.

Theo bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, nếu coi 6 tỉnh là một “hành trình” du lịch thì các chủ thể OCOP cần liên kết với doanh nghiệp, công ty du lịch để đưa sản phẩm vào chương trình tour, xây dựng combo quà tặng, tổ chức trải nghiệm tại vùng nguyên liệu và hình thành các điểm giới thiệu sản phẩm.

Đó chính là cách để những giá trị sản xuất, văn hóa và đời sống địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch.

Phát huy lợi thế kết nối

Trong bức tranh chung ấy, Thái Nguyên đang có những điều kiện thuận lợi để đảm nhận vai trò kết nối.

Trong 7 tháng đầu năm, tỉnh đón trên 6,1 triệu lượt khách, tăng 15,2% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt trên 233.000 lượt, tăng 35,7%. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 8.542 tỷ đồng, tăng 69,4%.

Những con số này cho thấy du lịch đang từng bước trở thành một động lực tăng trưởng mới của tỉnh, đồng thời mở ra dư địa để Thái Nguyên tiếp tục khai thác các dòng khách, trong đó có chuyên gia, người lao động tại các khu công nghiệp, cũng như kết nối với hệ thống điểm đến và sản phẩm du lịch của các địa phương trong khu vực.

Tuy nhiên, lợi thế về vị trí kết nối sẽ chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được chuyển hóa thành sự liên kết cụ thể giữa các doanh nghiệp.

Ông Lê Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, cho rằng thay vì mỗi địa phương tự xây dựng sản phẩm và tìm kiếm khách hàng, các doanh nghiệp cần chủ động liên kết để cùng tạo ra những hành trình đủ hấp dẫn, qua đó kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo thêm lý do để du khách quay trở lại.

Đây cũng là hướng để Thái Nguyên mở rộng vai trò của mình. Tỉnh không chỉ cần được nhìn nhận như một điểm đến riêng biệt, mà từng bước trở thành nơi kết nối sản phẩm, doanh nghiệp và dòng khách giữa khu vực trung du với các tỉnh miền núi phía Bắc.

Khi đó, không gian liên kết không chỉ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành mà còn tạo thêm dư địa cho hợp tác xã, cơ sở sản xuất, điểm du lịch cộng đồng và các chủ thể OCOP tham gia vào chuỗi giá trị.

Bản làng Thái Hải, nơi bản sắc văn hóa và sản phẩm địa phương được kết nối thành trải nghiệm du lịch. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Từ kết nối giao thông đến cộng hưởng giá trị

Liên kết 6 tỉnh trong giai đoạn 2026-2030 không phải là câu chuyện xóa nhòa sự khác biệt giữa các địa phương. Ngược lại, chính sự khác biệt mới là nền tảng để tạo nên một không gian du lịch phong phú.

Một hành trình có thể bắt đầu từ những giá trị văn hóa, lịch sử ở Bắc Ninh và Phú Thọ, đi qua không gian cách mạng, văn hóa trà và du lịch cộng đồng của Thái Nguyên, tiếp nối với những giá trị lịch sử, thiên nhiên, văn hóa của Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn. Mỗi điểm đến giữ bản sắc riêng nhưng cùng góp phần tạo nên một câu chuyện lớn hơn.

Muốn làm được điều đó, liên kết cần được thực hiện đồng bộ ở nhiều cấp độ: từ giao thông đến điểm đến, từ doanh nghiệp đến cộng đồng, từ sản phẩm đến xúc tiến quảng bá. Thông tin về điểm đến, dịch vụ, lịch trình, phương tiện và thị trường khách cũng cần được đồng bộ để du khách dễ dàng lựa chọn và sử dụng dịch vụ trong cùng một hành trình.

Quan trọng hơn, hoạt động quảng bá cần chuyển từ việc giới thiệu riêng từng địa phương sang xây dựng hình ảnh chung của cả vùng, đồng thời vẫn làm nổi bật dấu ấn riêng của từng điểm đến.

Khi những cung đường thuận tiện được nối với những sản phẩm có chủ đích, khi doanh nghiệp cùng tham gia và cộng đồng cùng hưởng lợi, liên kết vùng sẽ không còn dừng ở một ý tưởng trên bản đồ. Đó sẽ là một chuỗi giá trị thực sự, trong đó mỗi địa phương là một mắt xích và sự thành công của điểm này có thể tạo thêm cơ hội cho điểm khác.

Với lợi thế về tài nguyên, vị trí kết nối và đà tăng trưởng du lịch, Thái Nguyên có cơ sở để đóng vai trò tích cực trong không gian đó. Trở thành “mắt xích” quan trọng không đơn thuần là đón thêm khách, mà là góp phần kết nối những dòng khách, sản phẩm và giá trị của cả vùng.

Đích đến cuối cùng của liên kết không phải chỉ là nhiều điểm đến hơn, mà là những hành trình dài hơn, sâu hơn và giàu trải nghiệm hơn. Khi 6 tỉnh cùng tạo được sự cộng hưởng từ những thế mạnh riêng, không gian du lịch trung du và miền núi phía Bắc sẽ có thêm nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh, tạo giá trị cho cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững./.

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