Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói gì về việc xét tuyển lớp 10 thay vì thi tuyển?

Thành phố Hà Nội đang nghiên cứu lộ trình đổi mới tuyển sinh lớp 10 theo hướng có thể xét tuyển dựa trên kết quả học tập, rèn luyện ở bậc Trung học cơ sở, thay cho thi tuyển như hiện nay.

Bản tin 60s ngày 9/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói gì về lộ trình xét tuyển lớp 10 thay vì thi tuyển?

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