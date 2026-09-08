Chủ tịch thành phố Hà Nội sẽ đối thoại với Thanh niên Thủ đô trong tháng 11 tới

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành Kế hoạch số 341/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với thanh niên năm 2026, dự kiến diễn ra trong tháng 11 với chủ đề “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”.

Chương trình nhằm tạo điều kiện để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên; kịp thời trao đổi, giải đáp hoặc chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Đây cũng là diễn đàn để thanh niên Thủ đô trực tiếp trao đổi, đề xuất sáng kiến, giải pháp, hiến kế với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về những vấn đề lớn trong xây dựng và phát triển Thủ đô; phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới.

Theo kế hoạch, nội dung đối thoại năm 2026 tập trung vào 3 nhóm vấn đề.

Nhóm thứ nhất là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Trong đó, thành phố sẽ trao đổi về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; nâng cao kỹ năng số, năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới và khả năng thích ứng của thanh niên trong nền kinh tế số.

Các nội dung khác gồm cơ chế phát hiện, đào tạo, thu hút, sử dụng và trọng dụng tài năng trẻ; chính sách hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao và ứng dụng công nghệ; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn, thị trường, không gian sáng tạo, cơ sở dữ liệu và kết nối doanh nghiệp; việc làm, định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề, khả năng thích ứng với yêu cầu mới của thị trường lao động.

Nhóm thứ hai là thanh niên tham gia xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”. Nội dung tập trung vào vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống Thăng Long-Hà Nội.

Thành phố cũng sẽ lắng nghe các sáng kiến, giải pháp của thanh niên trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ; bảo vệ môi trường, phát triển đô thị xanh, xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh; giải quyết các vấn đề đô thị, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng quản trị Thủ đô.

Nhóm thứ ba là hội nhập quốc tế, phát huy giá trị văn hóa và nâng tầm vị thế Thủ đô. Nội dung gồm nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế; mở rộng cơ hội giao lưu, học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và hợp tác quốc tế của thanh niên.

Cùng với đó là phát huy vai trò của thanh niên trong hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu quốc tế và quảng bá hình ảnh Hà Nội; khuyến khích thanh niên tham gia phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, sản phẩm văn hóa và nội dung số; phát huy sức trẻ, trí tuệ, khả năng sáng tạo trong nâng cao vị thế, sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Chương trình được tổ chức theo hình thức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với thanh niên. Ý kiến, kiến nghị, đề xuất, sáng kiến và giải pháp hiến kế của thanh niên được tiếp nhận trước và trực tiếp tại chương trình thông qua các hình thức phù hợp. Thành phố đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, nền tảng số trong tiếp nhận ý kiến, câu hỏi, kiến nghị và sáng kiến nhằm mở rộng phạm vi tham gia của thanh niên trên địa bàn.

Chương trình dự kiến được tổ chức trong tháng 11/2026 tại Hội trường Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2, đường Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, với khoảng 450 đại biểu, trong đó có khoảng 300 đại biểu thanh niên bảo đảm tính đại diện về địa bàn, lĩnh vực và nhóm đối tượng.

Đại biểu thanh niên gồm cán bộ Đoàn, Hội; học sinh, sinh viên; công nhân, người lao động trẻ; cán bộ, công chức, viên chức trẻ; trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ; doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên nông thôn; văn nghệ sỹ, vận động viên trẻ và thanh niên tiêu biểu trong khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, văn hóa, xã hội và hoạt động vì cộng đồng.

Để chuẩn bị chương trình, Thành đoàn Hà Nội chủ trì tổ chức lấy ý kiến của thanh niên, tổng hợp theo chủ đề đối thoại, từng nhóm nội dung và gửi Sở Nội vụ. Việc lấy ý kiến được tổ chức rộng rãi, bảo đảm phản ánh đa dạng các nhóm thanh niên, địa bàn và lĩnh vực.

Thanh niên Thủ đô tích cực tham gia các Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sở Nội vụ chủ trì tiếp nhận, rà soát, tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên; tổng hợp các câu hỏi có nội dung trùng hoặc tương đồng thành các nhóm vấn đề; xác định nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, nội dung thuộc trách nhiệm của Trung ương, các ban, ngành và nội dung vượt thẩm quyền; chuyển các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, chuẩn bị nội dung trao đổi, trả lời.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung phải nghiên cứu, trả lời đúng trọng tâm vấn đề thanh niên đặt ra; làm rõ cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách hiện hành và kết quả triển khai; phân tích rõ khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời đề xuất giải pháp, phương án, lộ trình và trách nhiệm xử lý đối với những vấn đề cần tiếp tục giải quyết.

Đối với các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết của thành phố, các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Sau chương trình, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tham mưu văn bản kết luận đối thoại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau đối thoại; tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm chủ động xây dựng phương án xử lý, xác định tiến độ thực hiện đối với những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại văn bản kết luận đối thoại./.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối thoại với thanh niên Thủ đô Cuộc gặp mặt, đối thoại thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố dành cho thế hệ trẻ Thủ đô; đồng thời tạo diễn đàn để đoàn viên, thanh niên đóng góp xây dựng Thủ đô.