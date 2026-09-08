Hưng Yên: Làm rõ hóa đơn nước tăng bất thường của nhiều hộ dân ở xã Đồng Châu

Sau chục năm sử dụng nước sinh hoạt từ nhà máy cung cấp ổn định, bỗng dưng tiền sử dụng nước sinh hoạt trong hóa đơn tháng 7/2026 của nhiều hộ dân ở thôn Đông Hoàng Nam, xã biên giới biển Đồng Châu (tỉnh Hưng Yên) tăng cao đột ngột. Những hộ dân này đã sớm phản ánh, kiến nghị vấn đề với đơn vị cung cấp nước - nhà máy nước Đông Trung (Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Phát).

Tuy nhiên, khi chưa giải quyết thỏa đáng vấn đề này, đơn vị này đã ngừng cấp nước sinh hoạt và liên tiếp gửi giấy hối thúc thanh toán tiền theo chỉ số nước trong hóa đơn tháng 7, khiến nhiều hộ dân càng thêm bức xúc. Các hộ dân này đã cùng làm đơn kiến nghị nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên vào cuộc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Bên nói "không", bên nói "có"

Là một trong số những hộ dân có số tiền nước sinh hoạt trong hóa đơn tháng 7/2026 tăng bất thường, chị Vũ Thị Huyền Thương, thôn Đông Hoàng Nam cho biết, hóa đơn tiền nước sinh hoạt trung bình mỗi tháng của gia đình chị chỉ khoảng 200.000 đồng nhưng tháng 7 vừa qua đã tăng lên gần 900.000 đồng. Chị đã kiến nghị với nhà máy nước cùng tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, nhà máy nước đã "tự ý cắt nước" liền 4 ngày mà không thông báo với gia đình.

Sau 4 ngày không còn nước dùng, gia đình chị đã đề nghị mở lại nước nhưng nhà máy nước yêu cầu phải nộp xong tiền nước tháng 7. Do hết nước để sinh hoạt hàng ngày, gia đình chị Thương đành nộp đủ tiền nước tháng 7 để được nhà máy cấp lại nước.

Đặc biệt, hóa đơn tiền nước tháng 7/2026 của gia đình ông Trần Đại Nghĩa, thôn Đông Hoàng Nam (xã Đồng Châu) tăng cao gấp 30 lần. Ông Nghĩa cho biết, 10 năm qua, gia đình ông dùng nước sinh hoạt do nhà máy cung cấp ổn định. Nhưng riêng tháng 7/2026 vừa qua, hóa đơn tiền nước của gia đình ông tăng từ trung bình hơn 100.000 đồng/tháng lên trên 4 triệu đồng.

Theo ông Nghĩa, đây là sự bất thường bởi không chỉ riêng nhà ông mà cả khu vực ông sinh sống có khoảng 20 hộ gia đình có hóa đơn tiền nước sinh hoạt cùng tháng 7/2026 cùng tăng cao trong khi tháng 7 thường có nhiều mưa và đa số các hộ dân đều tận dụng tích trữ nước mưa để sinh hoạt.

Ông Trần Đại Nghĩa trao đổi với phóng viên về việc hóa đơn tiền nước sinh hoạt tháng 7/2026 của gia đình tăng từ trung bình hơn 100.000 đồng/tháng lên trên 4 triệu đồng. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Qua thực tế tiếp xúc, những hộ dân ở thôn Đông Hoàng Nam có số tiền nước sinh hoạt tháng 7/2026 tăng cao đều cho rằng, khi thấy sự bất thường, người dân đã nhiều lần đề nghị nhà máy cử người phối hợp cùng bà con kiểm tra nguyên nhân để xử lý sự việc. Nhưng phía nhà máy không hợp tác xác minh mà đơn phương dừng cấp nước sinh hoạt của một số hộ dân mà không có thông báo trước. Việc làm này gây đảo lộn cuộc sống của nhân dân khu dân cư thôn Đông Hoàng Nam, khiến bà con càng thêm bức xúc với đơn vị cung cấp nước...

Đến ngày 21/8/2026, các hộ dân này đã cùng làm đơn kiến nghị đơn vị, cơ quan chức năng của xã Đồng Châu; trong đó yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Phát tạm thời đình chỉ việc thu tiền nước tháng 7/2026 đối với các hộ có chỉ số đồng hồ bị tăng bất thường; không được "cắt nước" trong quá trình giải quyết vụ việc; thành lập Đoàn công tác kiểm tra lại quy trình ghi chỉ số đồng hồ đo nước, đối chiếu sổ sách của nhân viên ghi chỉ số đồng hồ nước hàng tháng từ năm 2025 đến tháng 7/2026; kiểm định lại các đồng hồ nước đã quá hạn kiểm định, nhất là những đồng hồ có chỉ số tăng bất thường; làm rõ trách nhiệm việc "tự ý cắt nước sinh hoạt" của khách hàng.

Ngày 26/8 vừa qua, giải trình vấn đề với Ủy ban Nhân dân xã Đồng Châu, đại diện nhà máy nước Đông Trung cho rằng, ngay sau khi có phản ánh về chỉ số nước tháng 7/2026, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Phát đã làm việc với các hộ dân.

Ngày 18/8/2026, Công ty đã cử cán bộ kỹ thuật đến tất cả 7 hộ gia đình có đơn thư kiến nghị để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy tất cả các đồng hồ nước hoạt động bình thường và chính xác. Các bộ phận trong Công ty đã kiểm tra, rà soát từ chỉ số thực tế trên mặt đồng hồ và chỉ số ghi trong sổ cùng hóa đơn phát hành là khớp nhau nên Công ty không chỉnh sửa hóa đơn.

Về nguyên nhân đối với trường hợp có mức tiêu thụ tăng bất thường, Công ty không xác định được nguyên nhân do tùy vào nhu cầu sử dụng nước của từng hộ gia đình. Công ty cũng đã tạo điều kiện cho gia đình ông Trần Đại Nghĩa nói trên sử dụng nước và gia hạn thời gian nộp tiền nước đến ngày 30/8/2026...

Đối thoại tìm tiếng nói chung

Để đảm bảo hài hòa quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp, ngày 3/9, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Châu đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Phát và các hộ dân có hóa đơn tiền nước sinh hoạt tháng 7/2026 ở thôn Đông Hoàng Nam tăng đột biến bất thường.

Tại buổi làm việc này, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Châu đã trực tiếp ghi nhận ý kiến, quan điểm của cả hai bên cung cấp nước sinh hoạt và sử dụng nước. Ủy ban Nhân dân xã Đồng Châu đã đề nghị phía Công ty xem xét tính lại giá chia đều cho các tháng mức tiêu thụ nước của các hộ dân và lên phương án thu tiền, thông báo lại cho các hộ dân, các bên có liên quan trước ngày 8/9/2026.

Hóa đơn tiền nước tháng 7/2026 của gia đình ông Trần Đại Nghĩa thôn Đông Hoàng Nam, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên tăng gấp 30 lần so với tháng 6. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Châu đề nghị Công ty chỉ đạo cộng tác viên ghi chỉ số đồng hồ nước của người dân khi có sự sai số, bất thường cần chủ động thông báo cho các bên trước khi xuất hóa đơn thu tiền nước. Khi tăng giá nước, Công ty cần thông báo để tất cả khách hàng được biết, đảm bảo công khai, minh bạch. Nhà máy nước cần tăng cường quản lý chất lượng nước đầu vào tại các sông chính dẫn vào nhà máy xử lý nước.

Gần đây nhất, ngày 7/9, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Phát đã ban hành công văn gửi Ủy ban Nhân dân xã Đồng Châu; trong đó tiếp tục khẳng định, quá trình kiểm tra đồng hồ nước của 7 hộ gia đình có đơn thư kiến nghị nói trên, kết quả đồng hồ hoạt động bình thường, chỉ số trên mặt đồng là chính xác so với hóa đơn phát hành, không có sự gian lận.

Tuy nhiên, đối với sản lượng nước sinh hoạt tháng 7/2026 của gia đình ông Trần Đại Nghĩa tăng đột biến, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, Công ty sẽ kiểm tra và đánh giá lại quy trình ghi chỉ số của cộng tác viên. Trong thời gian kiểm tra, Công ty sẽ tạo điều kiện cho gia đình ông Nghĩa tính giá nước sinh hoạt của tháng 7/2026 theo giá bình quân 8.500 đồng/m3. Với các hộ gia đình còn lại, Công ty cho rằng, với mức sử dụng nước tăng nhẹ, Công ty vẫn giữ nguyên hóa đơn cũ.

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này./.

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