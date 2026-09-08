Điện Biên: Hoàn thành bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ lấy tại các nghĩa trang

Ngày 8/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 845 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để thực hiện giám định ADN, đồng thời hoàn thành bàn giao toàn bộ 4.343 mẫu hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu theo kế hoạch.

Đây là đợt bàn giao thứ 6 của tỉnh Điện Biên trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Toàn bộ 845 mẫu bàn giao trong đợt này được các lực lượng thu thập tại 3 nghĩa trang liệt sỹ, gồm Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập, Nghĩa trang liệt sỹ A1 và Nghĩa trang liệt sỹ Thanh niên xung phong.

Thượng tá Lê Đình Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, từ ngày 6/6 đến hết ngày 27/8, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã hoàn thành khai quật 4.607 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang liệt sỹ.

Trong tổng số hài cốt được khai quật, 4.343 hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu và đã được bàn giao 100% cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN; 264 hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu.

Các mẫu đủ điều kiện sau khi được thu thập đều được lực lượng chức năng bảo quản, hoàn thiện thủ tục và bàn giao theo đúng quy định.

Việc hoàn thành bàn giao toàn bộ số mẫu đủ điều kiện là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Kết quả giám định ADN sẽ được các cơ quan chức năng đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sỹ để xác định danh tính, góp phần cung cấp thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc./.

Phú Thọ hoàn thành bàn giao 100% mẫu hài cốt liệt sỹ đợt 1 phục vụ giám định ADN Sau gần 5 tháng triển khai, từ ngày 2/4 đến hết ngày 31/8, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành lấy mẫu 4.694 phần mộ liệt sỹ chưa có thông tin tại 128 nghĩa trang thuộc 69 xã, phường, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.