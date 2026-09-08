Hà Nội: Trả hồ sơ vụ buôn bán giày giả để làm rõ dòng tiền hơn 3 tỷ đồng

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân khu vực 2, thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Quý (sinh năm 1996, trú xã Tây Phương, thành phố Hà Nội) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại Điều 226, khoản 1, Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Thị Thu Huyền làm chủ tọa phiên tòa.

Quá trình thẩm vấn tại phiên tòa đã phát sinh tình tiết mới cần làm rõ về nguồn gốc số tiền hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của bị cáo Quý, trong khi số tiền thu lời bất chính của bị cáo được xác định trong vụ án là 100 triệu đồng. Vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ nội dung này. Xét thấy đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là có căn cứ, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, thành phố Hà Nội, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cửa hàng Copsneaker - Hộ kinh doanh thời trang Đình Quý tại 161 phố Chùa Láng (phường Láng, Hà Nội) của bị cáo Quý có hành vi mua bán 458 đôi giày các nhãn hiệu Nike và Adidas, tổng trị giá hàng hóa là hơn 340 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Nike và Adidas đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận đã có hành vi mua, bán giày Nike, Adidas không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Quý tham gia các hội nhóm tìm nguồn hàng, đặt hàng và người bán sẽ chuyển hàng đến chỗ Quý. Quý không biết thông tin người bán do chỉ liên hệ với nhau qua mạng xã hội.

Để thuận lợi trong việc bán hàng, Quý thuê 3 nhân viên làm việc bán thời gian tại cửa hàng. Quý cho chạy quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội, khi có đơn hàng sẽ giao cho nhân viên đóng gói để chuyển cho khách. Quý đăng trên website bán hàng giá cao sau đó khuyến mại giảm giá để thu hút khách hàng.

Quý quản lý hoạt động của cửa hàng, chạy quảng cáo, trao đổi, trả lời khách hàng. Các nhân viên chịu trách nhiệm đóng gói sản phẩm, bán hàng cho khách đến cửa hàng, nhận giày, sắp xếp giày vào kho, giao sản phẩm cho bên vận chuyển hoặc cho khách hàng…

Quý thừa nhận các sản phẩm giày Nike, Adidas bán ra không phải hàng chính hãng, đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Khi bán hàng, Quý giới thiệu với khách là bán các sản phẩm giày của Nike và Adidas, đều là hàng copy 1:1, hàng fake chất lượng cao và giá rẻ hơn so với sản phẩm chính hãng khoảng 2-3 lần.

Ngoài kênh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, Quý còn bán hàng tại các kênh như Tiktok “copsneaker”, website Copsneaker.vn. Sau khi trừ các chi phí quảng cáo, thuê cửa hàng, nhân viên, vận chuyển, Quý khai thu lợi 100 triệu đồng. Quý đã nộp lại 20 triệu đồng trong số này.

Trước đó năm 2024, Quý từng bị Đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu./.

Bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, chủ tiệm giày dép bị khởi tố Cơ quan Công an đã tạm giữ 1.520 sản phẩm giày, dép mang các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam như POLO, CHANEL, Louis Vuitton, adidas, GUCCI, CROCS, BURBERRY, DIOR, Versace, Lacoste...