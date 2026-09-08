Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 63/CĐ-TTg ngày 8/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Nội dung công điện nêu rõ: Theo thông tin báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 8/9/2026 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km1962+970 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai.

Vào thời điểm trên, xe ôtô mang biển kiểm soát 29H-890.95 va chạm với xe môtô mang biển kiểm soát 60F2-415.86, hậu quả làm chết 3 người và bị thương 1 người.

Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thứ 2 trên địa bàn thành phố Đồng Nai chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình nạn nhân tử vong; chỉ đạo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai và lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu:

Công điện giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; nghiêm túc kiểm điểm tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026 liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố làm chết 07 người và bị thương nhiều người; Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; trên cơ sở đó kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu chậm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến xảy ra vụ tai nạn nêu trên.

Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Đồng Nai và Công an các đơn vị khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải (nếu có) trong vụ tai nạn nêu trên; tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, nhất là đối với phương tiện xe mô tô; kiên quyết không để tình trạng xe môtô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và chính quyền cấp xã quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp tương tự như vụ tai nạn nêu trên./.

Đồng Nai: Ba người tử vong tại chỗ trong vụ va chạm giữa xe tải và xe máy Sáng 8/9, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ôtô tải và xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng đưa đi cấp cứu.