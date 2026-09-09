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Huế: Vận hành điều tiết thủy điện A Lưới và hồ chứa thủy điện A Lin B1

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, hồ thủy điện A Lưới vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 13 giờ ngày 12/9, lưu lượng dự kiến tăng dần.

Nguyên Lý
Nhà máy thủy điện A Lưới. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Nhà máy thủy điện A Lưới. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 9/9, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, đơn vị đã ra thông báo vận hành điều tiết thủy điện A Lưới và hồ chứa thủy điện A Lin B1.

Theo dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới, tình hình thời tiết, thiên tai khu vực Trung Bộ có khả năng diễn biến phức tạp do tác động đồng thời của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão.

Cảnh báo trong trường hợp áp thấp nhiệt đới/bão hình thành, kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, từ khoảng ngày 10-17/9, khu vực Trung Bộ, trong đó có thành phố Huế, có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm theo nguy cơ lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế thông báo vận hành điều tiết thủy điện A Lưới và hồ chứa thủy điện A Lin B1.

Cụ thể, hồ thủy điện A Lưới vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 13 giờ ngày 12/9 (lưu lượng dự kiến tăng dần và có thể đến 600m3/s).

Cùng thời gian này, hồ chứa thủy điện A Lin B1 (Cụm hồ A Lin 3-A Lin B1) điều chỉnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết qua tràn, tránh đột biến (lưu lượng dự kiến tăng dần và có thể đến 300 m3/s).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu Công ty Cổ phần thuỷ điện Miền Trung và Công ty Cổ phần thủy điện Trường Phú thông báo đến người dân các xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 đề phòng ngập trong khu vực lòng hồ, thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo.

Trước đó ngày 8/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế ra công văn đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn; đặc biệt theo dõi khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới/bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Trên cơ sở diễn biến thực tế, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương chủ động rà soát, cập nhật và sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế #Thủy điện A Lưới #Thủy điện A Lin 1 TP. Huế
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