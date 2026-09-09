Không khí lạnh gây mưa dông, Bắc Bộ chuyển mát từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng Bắc Bộ từ đêm 9/9, gây mưa dông và chuyển mát; trong khi Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sắp có mưa lớn, cục bộ trên 250mm.

Đêm 9/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 9/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 9/9 trời chuyển mát.

Chiều và đêm 9/9, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều tối và đêm 9/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, từ khoảng ngày 10/9 đến hết đêm 11/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, cục bộ có nơi trên 250mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ). Từ ngày 12/9, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biễn phức tạp.Trên biển, ngày và đêm 9/9, từ phía Nam tỉnh Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Gió hướng Tây Nam. Sóng biển cao 2-3m, hướng sóng Tây Nam.

Đêm 9/9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Gió hướng Đông Bắc. Sóng biển cao 1,5-2,5m, hướng sóng Đông Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 09/9, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm 09/9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực:

Tây Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội: ngày nắng gián đoạn; chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, gần sáng mai chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 32-34 độ C./.

Khả năng không khí lạnh ảnh hưởng tới vùng núi phía Bắc vào đêm 9/9 Đêm 9/9, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

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