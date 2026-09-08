Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra tình trạng cá chết trên sông Trà Khúc

Liên quan đến thông tin Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng cá và các loài thủy sản chết hàng loạt trên sông Trà Khúc, đoạn qua phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành Công văn số 9197/UBND-CNXD ngày 8/9/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của cơ quan báo chí.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý theo nội dung thông tin phản ánh của cơ quan báo chí; báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện, hoàn thành chậm nhất trong ngày mai (9/9).

Trước đó, sáng cùng ngày, phóng viên TTXVN phản ánh tình trạng cá và các loài thủy sản chết hàng loạt trên đoạn sông Trà Khúc từ cầu Trà Khúc 2 đến đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, thuộc phường Trương Quang Trọng, gây mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân tại các khu dân cư dọc hai bên bờ sông.

Cá chết tập trung nhiều tại các bãi bồi ven sông thuộc Tổ dân phố Thiên Ấn, với số lượng lên đến hàng trăm kg. Khu vực xảy ra tình trạng cá chết chủ yếu là các hũng cát, ao tù dọc những bãi bồi trên sông. Phần lớn cá chết là cá rô phi, cá chép, cá trắm cùng các loài cua, tôm, lươn, ốc...

Theo người dân địa phương, ngày 5/9, đơn vị vận hành Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã mở các cửa van để hạ dần mực nước thượng lưu, đưa dòng chảy về trạng thái tự nhiên sau khi hoàn thành tích nước chạy thử công trình. Tình trạng cá chết xảy ra sau mực nước sông Trà Khúc rút. Một số khu vực ao tù dọc các bãi bồi bị cạn kiệt nước, có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt.

Trước đó, ngày 4/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành thả hàng trăm kg cá giống xuống sông Trà Khúc nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, sau khi lòng sông được tích nước tạo cảnh quan. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp thu gom cá chết./.

Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc qua trung tâm Quảng Ngãi Theo người dân địa phương, lượng nước rút sau khi đập dâng vận hành xả nước, cá không ra kịp các khu vực nước sâu có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng cá chết hàng loạt.