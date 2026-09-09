Indonesia tích cực tìm kiếm nhóm nhà báo mất tích khi đưa tin về núi lửa

Sáng 9/9, hoạt động tìm kiếm nhóm nhà báo mất tích khi đưa tin về núi lửa Anak Krakatau đã được nối lại sau khi phải tạm dừng vào chiều tối 8/9 vì điều kiện trên biển nguy hiểm, đặc biệt là sóng lớn và tầm nhìn hạn chế.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Benny Siga Butarbutar, Giám đốc điều hành ANTARA, hãng thông tấn có một phóng viên ảnh bị mất tích, cho biết hãng đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm nhân viên tại trụ sở và Văn phòng Banten để phối hợp với các cơ quan chức năng, đồng thời thiết lập kênh liên lạc với các cơ quan truyền thông liên quan nhằm cập nhật thông tin chính xác về chiến dịch tìm kiếm.

Ngoài ANTARA, các nhà báo khác đến từ merdeka.com, iNews, Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) và 1 phóng viên ảnh tự do.

Theo cơ quan cứu hộ Indonesia, nhóm người mất tích bao gồm 5 nhà báo, 2 người lái tàu và 1 hướng dẫn viên, đã đi trên một xuồng cao tốc, khởi hành từ bến tàu Pagedongan ở Carita lúc 14 giờ ngày 7/9 (giờ địa phương). Liên lạc cuối cùng được ghi nhận lúc 15 giờ 4 phút cùng ngày.

Đến tối 8/9, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm tại khu vực đảo Krakatau và đảo Panjang nhưng chưa có kết quả. Ngoài lực lượng cứu hộ và cảnh sát, công ty sở hữu chiếc xuồng cao tốc cũng tham gia vào công tác tìm kiếm.

Phó Chỉ huy phụ trách hoạt động của lực lượng cứu hộ Basarnas, ông Edy Prakoso, cho biết quá trình tìm kiếm tại hiện trường gặp phải những thách thức do địa điểm xảy ra vụ việc nằm quanh khu vực núi Anak Krakatau, hiện vẫn đang trong trạng thái hoạt động và biến động mạnh.

Núi lửa Anak Krakatau nằm tại eo biển Sunda, giữa đảo Java và Sumatra, bắt đầu hoạt động phun trào từ tối 4/9.

Tro bụi núi lửa đã khiến 8 sân bay phải dừng hoạt động ảnh hưởng tới gần 3.000 chuyến bay và khiến hơn 340.000 hành khách bị mắc kẹt.

Đến ngày 8/9, các sân bay lớn tại Indonesia đã lần lượt mở cửa trở lại sau khi hoàn tất việc dọn dẹp tro bụi núi lửa khỏi các cơ sở hạ tầng thiết yếu./.

Indonesia giám sát 24/24 hoạt động của núi lửa Anak Krakatau BMK) đang đặt chế độ giám sát 24/24 giờ đối với hoạt động của núi lửa Anak Krakatau và ảnh hưởng của tro núi lửa tới khí quyển, hàng không và vùng biển xung quanh eo biển Sunda.