5 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, toàn bộ phi hành đoàn 5 người gồm phi công và 4 nhân viên Bộ Y tế Malaysia được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng gần sân bay Long Lellang ở bang Sarawak (Malaysia) chiều 8/9.

Ông Galong Luang, Chủ tịch Ủy ban Quản lý thảm họa Miri thuộc bang Sarawak, xác nhận tất cả 5 người có mặt trên trực thăng đã tử vong, đồng thời cho biết thông tin được cung cấp dựa trên báo cáo từ Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ và Bộ Y tế Malaysia. Tuy vậy, ông chưa tiết lộ thêm chi tiết về nguyên nhân vụ tai nạn cũng như danh tính các nạn nhân.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad cho biết trực thăng khởi hành từ Miri. Ngoài phi công, trên máy bay có một bác sỹ, một trợ lý y tế và hai điều dưỡng, tất cả đều đang thực hiện nhiệm vụ.

Còn theo cảnh sát trưởng bang Sarawak Mohamad Zainal Abdullah, thông tin ban đầu cho thấy chiếc trực thăng thuộc sở hữu tư nhân, được thuê phục vụ chương trình Bác sỹ bay.

Khu vực xảy ra tai nạn nằm xa trung tâm nên phải mất khoảng 10 giờ di chuyển bằng đường bộ đến hiện trường./.

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