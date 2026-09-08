Lũ quét ở Nepal và Trung Quốc: Hơn 1.400 người chết, gần 5.900 người mất tích

Theo số liệu thống kê cập nhật đến 19 giờ ngày 8/9, theo giờ Hà Nội, đã có hơn 1.400 người thiệt mạng và gần 5.900 người vẫn mất tích tại Nepal và Trung Quốc sau trận lũ nghiêm trọng bắt nguồn từ vụ sụp băng và đất đá tại khu vực biên giới hai nước ngày 26/8.

Cơ quan quản lý thiên tai Nepal cho biết ít nhất 1.357 người thiệt mạng và 5.326 người mất tích tại nước này. Còn tại Trung Quốc, giới chức xác nhận 43 người thiệt mạng và 519 người mất tích ở khu vực Gyirong thuộc Khu tự trị Tây Tạng.

Nhà chức trách Nepal cho biết số người được báo mất tích tiếp tục tăng do các cơ quan chức năng đang tập hợp và đối chiếu danh sách từ nhiều địa phương nhằm loại bỏ các trường hợp trùng lặp và xác minh chính xác số người chưa được tìm thấy. Vì vậy, con số này chưa đồng nghĩa với số người được xác định đã thiệt mạng.

Công tác cứu hộ tại Nepal bước sang ngày thứ 14. Lực lượng chức năng đang tập trung vào 3 dự án thủy điện, nơi có khả năng vẫn còn công nhân mắc kẹt trong hệ thống đường hầm bị bùn đất và đất đá vùi lấp.

Khoảng 900 người tại các dự án thủy điện được cho là mất tích, trong đó 121 người có khả năng đang ở trong các đường hầm. Lực lượng cứu hộ ưu tiên các khu vực thuộc dự án Chilime và hệ thống đường hầm liên thông của các dự án Upper Trishuli 3A và 3B; thiết bị chuyên dụng và ôxy đang được đưa vào một số đường hầm để hỗ trợ tìm kiếm.

Hy vọng tìm thấy người sống sót chưa hoàn toàn hết sau khi 2 công nhân Nepal được cứu từ đường hầm của Nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A sau 9 ngày mắc kẹt.

Một công dân Trung Quốc cũng được cứu sau 10 ngày mắc kẹt. Đến nay, tổng số đã có 4 người được cứu khỏi các khu vực đường hầm.

Nhà chức trách Nepal cho biết các nhóm cứu hộ trong nước đang phối hợp với chuyên gia từ Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc tìm kiếm tại các khu vực hiểm trở. Địa hình bị chia cắt, lượng bùn đất lớn và hệ thống đường sá, cầu cống bị cuốn trôi tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động cứu hộ.

Theo thống kê sơ bộ, trận lũ đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng của Nepal. Khoảng 7.500 ngôi nhà bị phá hủy, 12 dự án thủy điện bị hư hại và tổng thiệt hại ban đầu được ước tính khoảng 2,56 tỷ USD, tương đương gần 1/5 ngân sách thường niên của Nepal.

Các khu vực dọc sông Trishuli, đặc biệt là huyện Rasuwa, chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều tuyến đường, cầu và công trình thủy điện bị cuốn trôi hoặc vùi lấp, khiến một số cộng đồng bị cô lập và phải tiếp nhận hàng cứu trợ bằng đường không.

Tại phía Trung Quốc, hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp diễn ở huyện Cát Long (Gyirong), nơi dòng lũ bùn phá hủy khu vực cửa khẩu, tuyến giao thương quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal.

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal ngày 8/9 kêu gọi các nước lớn chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả. Chính phủ Nepal ước tính chi phí phục hồi và tái thiết sau thảm họa có thể lên tới hơn 5 tỷ USD./.

Nepal lập ủy ban đánh giá toàn diện thiệt hại sau thảm họa lũ lụt Ủy ban do Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Quốc gia Nepal Gunakhar Bhatta đứng đầu, chịu trách nhiệm xây dựng Báo cáo Đánh giá nhu cầu sau thiên tai (PDNA).