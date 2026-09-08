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Trực thăng chở 5 người gặp nạn tại Malaysia

Chiếc trực thăng đang thực hiện chuyến bay thuộc Dịch vụ Bác sỹ Bay, với 5 người trên khoang, đã gặp nạn gần sân bay Long Lellang ở bang Sarawak, Malaysia.

Võ Bình
Ảnh minh họa. (Ảnh: SHUTTERSTOCK/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: SHUTTERSTOCK/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, một trực thăng BO-105 chở 5 người, bao gồm cả phi công, đã gặp nạn gần sân bay Long Lellang ở bang Sarawak của nước này.

Ngày 8/9, Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia (CAAM) cho biết đã nhận được thông báo về vụ việc từ Cơ quan Dịch vụ thông tin bay vào lúc 15 giờ 58 cùng ngày.

Theo CAAM, chiếc trực thăng trên đang thực hiện chuyến bay thuộc Dịch vụ Bác sỹ Bay, với 5 người trên khoang.

Vụ tai nạn xảy ra gần sân bay đường băng ngắn Long Lellang, cách thủ phủ Kuching của bang Sarawak khoảng 929km về phía Bắc. CAAM chưa cung cấp thông tin về thương vong trong vụ việc.

Cảnh sát quận Marudi nơi đặt sân bay đã huy động một đội tìm kiếm và cứu nạn đến hiện trường để xác minh tình trạng của các nạn nhân.

Hình ảnh từ truyền thông cho thấy vụ tai nạn đã khiến trực thăng biến dạng hoàn toàn.

Trong thông báo phát đi, cơ quan này cho biết Cục Điều tra Tai nạn Hàng không (AAIB) trực thuộc Bộ Giao thông Malaysia sẽ tiến hành điều tra vụ tai nạn theo Quy định Hàng không Dân dụng năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)
#trực thăng #Malaysia #Dịch vụ Bác sỹ Bay Malaysia
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