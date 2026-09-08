Hơn 130 bác sỹ nhiễm khuẩn Salmonella tại bệnh viện của Mexico

Ngày 7/9, chính quyền địa phương Mexico xác nhận hơn 130 bác sỹ đã bị ngộ độc do nhiễm vi khuẩn Salmonella sau khi dùng bữa tại nhà ăn của một bệnh viện ở thủ đô Mexico City.



Vụ việc xảy ra tại bệnh viện Eduardo Liceaga, thuộc mạng lưới y tế liên bang của Mexico, tọa lạc tại khu vực trung tâm của thủ đô. Cơ sở y tế này thừa nhận đã phát hiện một đợt bùng phát bệnh vào cuối tháng 8 sau khi ghi nhận sự gia tăng đột biến số người có triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa.

Trong video đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Y tế David Kershenobich cho biết vụ việc ảnh hưởng đến 135 bác sỹ nội trú, trong đó 41 người phải nhập viện. Tất cả hiện đều đang trong tình trạng ổn định.



Hàng chục bác sỹ đã tổ chức biểu tình bên ngoài bệnh viện. Các bác sỹ tham gia biểu tình nói rằng có đến 227 trường hợp nhiễm, trong đó 67 người phải nhập viện, bao gồm cả 15 người cần được điều trị tích cực.

Một người bị ảnh hưởng cho rằng nguyên nhân gây ngộ độc là món trứng vào bữa sáng 31/8 và đến tối, đa số tất cả những người ăn món này có triệu chứng bất thường.



Theo giới chức Mexico, bệnh viện có nhà ăn dành riêng cho bác sỹ, do đó phạm vi lây lan của dịch bệnh đã được hạn chế. Ông Kershenobich cam kết sẽ tiến hành điều tra và cho biết các điều kiện cung cấp dịch vụ ăn uống tại các cơ sở y tế liên bang sẽ được rà soát lại./.

Gia Lai: Xác định Salmonella là tác nhân gây ngộ độc tại cơ sở bánh mỳ ở An Khê Từ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm, ngành y tế tỉnh Gia Lai kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm, tác nhân gây ngộ độc là Salmonella spp có trong thực phẩm.

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