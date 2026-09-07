Cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro xuất hiện trở lại trên truyền hình nhà nước

Cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro (95 tuổi) vừa xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình quốc gia sau nhiều tuần vắng bóng trước công chúng.



Ông Raúl Castro, người giữ cương vị Chủ tịch Cuba giai đoạn 2006 - 2018, xuất hiện lần gần nhất trước công chúng là vào ngày 13/8, nhân dịp Cuba kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro – anh trai ông.

Cựu Chủ tịch Raúl Castro xuất hiện trong một đoạn phóng sự dài được phát sóng nhiều lần cuối tuần qua trên truyền hình nhà nước, nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng bảo vệ an ninh cho các lãnh đạo Cuba, trong đó có Lãnh tụ Fidel Castro (nhà lãnh đạo Cuba từ năm 1959-2006).



Trong đoạn video, ông Raúl Castro mặc bộ quân phục màu xanh ô-liu quen thuộc, chúc mừng các cựu chiến binh của đơn vị này. Tháp tùng ông là người đứng đầu lực lượng bảo vệ an ninh cá nhân của ông Raúl Guillermo Rodriguez Castro, người đồng thời là cháu trai của ông.



Chủ tịch Raúl Castro là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cuba, có những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng đất nước và tiến hành các cải cách lịch sử giúp Cuba vượt qua giai đoạn khó khăn./.

Cuba lên án cáo buộc của Mỹ nhằm vào cựu Chủ tịch Raul Castro Tuyên bố của Chính phủ Cuba nêu rõ rằng chính phủ Mỹ thiếu tính hợp pháp và thẩm quyền để đưa ra cáo buộc nhằm vào Đại tướng Raúl Castro Ruz, lãnh đạo Cách mạng Cuba.

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