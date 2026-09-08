Cuba đẩy nhanh tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chính phủ Cuba vừa công bố nghị định về doanh nghiệp nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm đẩy nhanh tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước, gồm hơn 1.700 công ty, 77 tập đoàn kinh doanh và khoảng 290 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs).

Điểm mới chính của nghị định là trao “quyền tự chủ hoàn toàn” cho các doanh nghiệp nhà nước, hiện được coi là “trục cơ bản của phát triển kinh tế” trong nước.



Theo Chủ tịch Viện Quốc gia về tài sản doanh nghiệp nhà nước, ông Roberto Ricardo Marrero, các quy định mới của nghị định nằm trong khuôn khổ chung của gói 176 biện pháp chuyển đổi kinh tế và xã hội được Quốc hội thông qua vào tháng 6 vừa qua.

Trong số những thay đổi, có quy định cho phép các tập đoàn kinh doanh thành lập các công ty nhà nước, công ty con và doanh nghiệp MSMEs, cũng như thực hiện sáp nhập và thanh lý, mà không cần thông qua Bộ Kinh tế và Kế hoạch - quyền hạn trước đây chỉ thuộc về bộ này. Chính quyền địa phương cũng có thẩm quyền phê duyệt các thực thể địa phương mới.



Nghị định trên đặt doanh nghiệp nhà nước ngang hàng với các chủ thể kinh tế khác, gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân, và bao gồm việc tự do hóa danh mục sản phẩm: các doanh nghiệp sẽ có thể tiếp thị bất kỳ sản phẩm hợp pháp nào, mà không bị giới hạn bởi danh mục đã được phê duyệt trước.



Một trong những yếu tố mới được đưa ra trong nghị định là sự tham gia của người lao động trong hội đồng quản trị công ty: 20% thành viên sẽ do chính người lao động bầu chọn.

Hội đồng quản trị phải phê duyệt các kế hoạch kinh tế, mức lương và việc phân bổ lợi nhuận giữ lại, bao gồm cả những khoản dành cho trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.



Trong số các điều khoản được công bố cùng với nghị định luật có Nghị quyết về quan hệ tài chính với ngân sách nhà nước, được mô tả là mang tính lịch sử vì là nghị quyết đầu tiên do Viện Quốc gia về tài sản doanh nghiệp nhà nước ban hành. Đây là nghị quyết về những thay đổi trong tổ chức, và các quy tắc thủ tục tài chính, thuế và kế toán định nghĩa lại quan hệ với ngân sách nhà nước.



Liên quan đến Viện Quốc gia về tài sản doanh nghiệp nhà nước, ông Roberto Ricardo Marrero nhấn mạnh rằng đây không phải là một siêu bộ và chủ thể này không quản lý các công ty hay tài sản, mà chỉ đạo quá trình chuyển đổi và chức năng chính là phát triển nguồn lực trong một mạng lưới các tập đoàn và công ty nhà nước./.

Cuba mở rộng quyền tự chủ của các chủ thể kinh tế Hội đồng Nhà nước Cuba thông qua các nghị định mới loại bỏ các hạn chế hành chính đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các hợp tác xã phi nông nghiệp và người lao động tự do.

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