Năng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.



Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, trong 6 tháng đầu năm, Đức sản xuất và đưa vào lưới 230,6 tỷ kWh điện, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng điện từ năng lượng tái tạo tăng 6,5%, trong khi điện từ các nguồn năng lượng truyền thống cũng tăng nhẹ 1,7%.



Điện gió tiếp tục là nguồn năng lượng lớn nhất trong hệ thống điện Đức, chiếm 29,4% tổng lượng điện được đưa vào mạng lưới. Sản lượng điện gió trong nửa đầu năm tăng 12,3%, đạt 67,7 tỷ kWh.

Tuy nhiên, mức tăng mạnh này một phần do quý I/2025 có lượng gió thấp bất thường.



Than đá vẫn đứng thứ 2 trong cơ cấu sản xuất điện, với tỷ trọng 21,4%, dù sản lượng giảm nhẹ 0,5%. Sản lượng từ quang điện/điện Mặt Trời và khí đốt tự nhiên cũng ghi nhận tăng trưởng trong nửa đầu năm.



Cùng với sự gia tăng của năng lượng tái tạo, cán cân ngoại thương điện của Đức cũng thay đổi đáng kể. Nhập khẩu điện giảm 8,7%, trong khi xuất khẩu điện tăng 14,9%.

Nhờ đó, thặng dư nhập khẩu điện của Đức thu hẹp mạnh, từ 8,3 tỷ kWh trong nửa đầu năm 2025 xuống chỉ còn 0,6 tỷ kWh trong nửa đầu năm nay.



Số liệu mới nhất cho thấy quá trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng của Đức tiếp tục diễn ra rõ rệt. Kể từ năm 2018, sản lượng điện từ năng lượng tái tạo đã tăng hơn 25%, trong khi sản lượng từ các nguồn truyền thống như than đá và khí đốt gần như giảm một nửa. Từ năm 2023, Đức đã sản xuất nhiều điện từ năng lượng tái tạo hơn so với các nguồn năng lượng truyền thống.



Diễn biến này phản ánh tiến triển quan trọng của Đức trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là vai trò ngày càng lớn của điện gió và điện Mặt Trời.

Tuy nhiên, việc than đá vẫn giữ tỷ trọng lớn thứ 2 cho thấy quá trình giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch còn nhiều thách thức, nhất là trong bối cảnh Đức phải đồng thời bảo đảm an ninh nguồn cung, ổn định giá điện và mở rộng hạ tầng lưới điện để hấp thụ tốt hơn nguồn điện tái tạo./.

Hướng đi mới trong chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc Nhà máy điện Mặt Trời nhiệt tháp muối nóng chảy được xem là mô hình khai thác hiệu quả năng lượng tái tạo tại các vùng sa mạc, góp phần tăng tỷ trọng điện sạch và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.