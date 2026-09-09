Cố vấn kinh tế Nhà Trắng: Mỹ đã trở thành siêu cường sản xuất dầu

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Christopher Phelan ngày 8/9 cho rằng Mỹ hiện đã trở thành một “siêu cường sản xuất dầu,” qua đó có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc năng lượng và có thể góp phần đưa giá xăng giảm trong dài hạn.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), năm 2025 Mỹ xuất khẩu trung bình 3,96 triệu thùng dầu thô/ngày, giảm nhẹ so với mức 4,09 triệu thùng/ngày năm 2024, trong khi sản lượng dầu thô trong nước đạt mức kỷ lục 13,6 triệu thùng/ngày. Dù xuất khẩu dầu thô giảm 3% trong năm 2025, Mỹ vẫn xuất khẩu lượng dầu thô cao gấp khoảng 85 lần so với năm 2011.

Trong năm 2026, xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung quốc tế. Riêng tháng 4/2026, Mỹ xuất khẩu trung bình 5,6 triệu thùng dầu thô/ngày, mức cao kỷ lục và tăng 21% so với kỷ lục trước đó vào tháng 12/2023. Tổng xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đạt 13,6 triệu thùng/ngày, cũng là mức kỷ lục.

Số liệu 4 tuần kết thúc ngày 28/8/2026 cho hay tổng xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ đạt khoảng 11,89 triệu thùng/ngày.

Phát biểu tại hội thảo do Breitbart News tổ chức ở Mỹ, ông Phelan khẳng định những dự báo rằng giá dầu có thể tăng lên 200 USD/thùng đã không trở thành hiện thực và dự báo giá dầu thế giới có thể giảm sau khi xung đột với Iran kết thúc.

Ông Phelan so sánh tình hình hiện nay với cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1979, khi Mỹ còn phụ thuộc lớn vào dầu nhập khẩu. Ông chia sẻ rằng khi còn là thiếu niên, ông từng được trả tiền để đưa xe của hàng xóm đến các trạm xăng và phải chờ khoảng 4 giờ để mua nhiên liệu theo quy định ngày chẵn, ngày lẻ.

Theo ông, cú sốc năng lượng hiện nay có quy mô lớn hơn năm 1979, nhưng tác động đối với người tiêu dùng Mỹ nhỏ hơn, chủ yếu do năng lực sản xuất dầu trong nước đã tăng đáng kể. Thay vì tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng như trước đây, người Mỹ hiện chủ yếu phải đối mặt với giá nhiên liệu cao hơn.

Ông cho rằng sự thay đổi về năng lực sản xuất dầu có liên quan một phần đến các chính sách được triển khai trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai “Operation Economic Outcast” nhằm cắt đứt các nguồn tài chính và kinh tế của Iran.

Ngày 8/9, Bộ Tài chính thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 36 đối tượng liên quan ngành hàng không Iran, đồng thời cảnh báo các tổ chức hỗ trợ Tehran né tránh trừng phạt có thể bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

Theo Bộ Tài chính, chiến dịch “Operation Economic Outcast” được công bố ngày 24/8 nhằm cắt đứt các nguồn thu và kênh tài chính mà chính quyền Iran sử dụng để duy trì hoạt động kinh tế.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 7/9, Tổng thống Trump dự đoán giá dầu sẽ giảm mạnh sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc, đồng thời cho rằng giá xăng tại Mỹ có thể giảm xuống khoảng 3 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) và cuối cùng xuống dưới 2 USD/gallon./.

Mỹ ưu tiên tăng sản lượng dầu thay vì cấm xuất khẩu Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng vọt lên mức kỷ lục 5,90 USD một gallon. Nguyên nhân là do các cuộc xung đột trên thế giới khiến nguồn cung dầu bị đứt gãy và các nhà máy lọc dầu gặp khó khăn.