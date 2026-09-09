Giá vàng ngày 9/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 8/9, khi giá dầu leo thang làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong tháng Chín.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát từ Mỹ để tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ.

Vào lúc 1 giờ 22 phút sáng 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.385,09 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 cũng chốt phiên giảm 1% ở mức 4.430,10 USD/ounce.

Một yếu tố ảnh hưởng đến thị trường là giá dầu thô đã chạm mức cao nhất trong nhiều tuần sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia và Iran đe dọa thực hiện một cuộc "chiến tranh kinh tế" với Mỹ.

Giá dầu Brent đã áp sát mốc 100 USD/thùng khi đạt mức 99,46 USD - mức cao nhất kể từ ngày 24/7 - từ đó thổi bùng lo ngại lạm phát và trực tiếp hỗ trợ khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 tới.

Các chuyên gia tại công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định giá vàng hiện đang dao động trong biên độ hẹp và chịu sự kìm hãm bởi khả năng Fed thắt chặt tiền tệ - yếu tố vốn đang cản trở đà bứt phá của thị trường.

Trong khi đó, các chiến lược gia tại công ty giao dịch kim loại quý Zaner Metals cho biết thị trường vẫn đang trong quá trình tiếp nhận báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến của Mỹ, đồng thời nín thở chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) sắp được công bố.

Mặc dù vàng vốn được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát truyền thống, nhưng tài sản không sinh lời này thường chịu áp lực lớn trong môi trường lãi suất cao do chi phí cơ hội tăng lên.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay nhích tăng nhẹ 0,3% lên 66,34 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1,1% lên 1.843,99 USD/ounce.

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 9/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

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