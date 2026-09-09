Thủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.



Trong bài phát biểu trực tuyến ngày 8/9, chỉ vài giờ sau khi thuế trả đũa của Canada đối với hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực, ông Carney tái khẳng định kế hoạch ứng phó cuộc chiến thương mại với Mỹ bằng cách ký thêm các thỏa thuận thương mại với những quốc gia khác, qua đó giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Ông nhấn mạnh Canada "có mọi điều kiện cần thiết để chuyển hướng và phát triển", đồng thời thừa nhận quá trình này sẽ phải trả giá không nhỏ. Theo ông, hành động luôn đi kèm chi phí, nhưng chi phí đó vẫn thấp hơn nhiều so với việc"không làm gì."



Đây là video mới nhất trong loạt thông điệp mà ông Carney bắt đầu thực hiện từ mùa Xuân năm ngoái nhằm cập nhật cho người dân về chính sách của chính phủ và cách Ottawa ứng phó với các biện pháp thương mại của Washington.



Tháng trước, ông Carney quyết định đình chỉ đàm phán thương mại với Mỹ sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận trước thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra, dẫn tới việc Washington áp mức thuế mới 50% đối với gần 28 tỷ CAD (khoảng 20 tỷ USD) hàng hóa Canada, trong đó có mật ong, sữa, phô mai...

Đáp lại, hiệu lực từ ngày 8/9, các mức thuế trả đũa của Canada dao động từ 15-50%, chỉ áp dụng đối với những mặt hàng nằm trong danh sách chịu thuế của Washington và có tổng giá trị khoảng 27,8 tỷ CAD, tương ứng với giá trị hàng xuất khẩu Canada bị Mỹ áp thuế.



Thủ tướng Carney nhấn mạnh Canada không muốn tiếp tục leo thang xung đột thương mại, nhưng cho rằng các biện pháp trả đũa là cần thiết để bảo vệ người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng trong nước./.

Mỹ cân nhắc thuế bán dẫn, xem xét thêm biện pháp thương mại đối với Canada Chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp thuế mới đối với các sản phẩm bán dẫn nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, đồng thời xem xét biện pháp thương mại bổ sung trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Canada.