Giá vàng trong nước giảm mạnh tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng theo thế giới

Giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh trong phiên sáng nay (9/9), tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục giảm thêm từ 25-50 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 40 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Giá vàng nhẫn trong sáng nay cũng điều chỉnh mạnh, trong đó Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn từ 142,4-145,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước. Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn trơn giảm 1,3 đồng/lượng so với phiên trước, giá mới từ 143,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.377 USD/ounce, giảm 51 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,4 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.594 đồng/USD, giảm thêm 9 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh không đồng nhất. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.760-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 40 đồng.

Ngân hàng VietinBank niêm yết ở mức 25.760-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 20 đồng; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.780-26.160 đồng/USD, giảm 35 đồng.

Về phía Ngân hàng Eximbank cũng giảm 50 đồng, giao dịch ở mức 25.750-26.140 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trước áp lực từ kỳ vọng lãi suất Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.385,09 USD/ounce, trong khi giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 cũng chốt phiên giảm 1% ở mức 4.430,10 USD/ounce.