Khóa họp 81 Đại hội Đồng Liên hợp quốc: Khôi phục niềm tin toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức khai mạc ngày 8/9 tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Tân Chủ tịch Đại hội đồng đã phát đi cam kết mạnh mẽ về việc khôi phục niềm tin của công chúng vào tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh trong bối cảnh xung đột, khủng hoảng nhân đạo và biến đổi khí hậu diễn biến khốc liệt.

Sau khi chính thức tiếp nhận chiếc búa gỗ biểu trưng của Iceland từ người tiền nhiệm Annalena Baerbock, tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman (người Bangladesh) đã công bố chủ đề hành động xuyên suốt cho năm nhiệm kỳ: "Khôi phục niềm tin, quản trị chuyển dịch: Vì một Liên hợp quốc hành động hiệu quả cho tất cả mọi người."

Ông Khalilur Rahman nhấn mạnh: "Chúng ta phải xây dựng một Liên hợp quốc sẵn sàng cho tương lai. Chúng ta đang chứng kiến sự thiếu hụt niềm tin trầm trọng. Thời thế nay không còn là năm 1945. Đây là khóa họp thứ 81. Thế giới đã đổi thay và vận động không ngừng; Liên hợp quốc cũng phải chuyển mình, và tôi sẽ dốc sức thúc đẩy tiến trình đó."

Các nhóm ưu tiên hành động trọng tâm gồm: thúc đẩy hòa bình, an ninh và công lý; đẩy nhanh thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) đến năm 2030, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau và không quốc gia nào bị gạt ra ngoài lề; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; đề cao quyền con người, cứu trợ nhân đạo và bảo vệ người tị nạn, người di cư; thúc đẩy đổi mới gắn với bao trùm, trong đó chú trọng quản trị số, định hình trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo vệ thế hệ tương lai; đồng thời đổi mới chủ nghĩa đa phương, cải tổ Liên hợp quốc và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu bao trùm hơn.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã chúc mừng những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ của bà Annalena Baerbock, đồng thời nồng nhiệt hoan nghênh ông Rahman tiếp quản trọng trách trong bối cảnh thế giới chìm trong xung đột, chia rẽ địa chính trị sâu sắc, nguy cơ leo thang hạt nhân hiện hữu, đói nghèo, bất bình đẳng dai dẳng và khủng hoảng khí hậu ngày càng tàn khốc.

Một nhiệm vụ cấp bách trước mắt của Đại hội đồng khóa này là bầu chọn người kế nhiệm vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc, người sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới vào tháng 1/2027.

Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh: "Khôi phục niềm tin vào hệ thống đa phương là thách thức mang tính quyết định của thời đại chúng ta. Trong những thời khắc đầy biến động này, hệ thống giải quyết các vấn đề toàn cầu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết."

Tuy nhiên, ông Guterres thẳng thắn chỉ rõ từ Hội đồng Bảo an cho tới hệ thống tài chính thế giới, các thể chế của hệ thống đa phương hiện đang phải căng mình gồng gánh để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Tổng Thư ký Guterres cho rằng luật pháp quốc tế và quyền con người, vốn là những nền tảng quan trọng của Liên hợp quốc, vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức; trong khi những bất đồng và thiếu hụt lòng tin giữa các bên tiếp tục gây khó khăn cho việc tìm kiếm các giải pháp chung và ảnh hưởng đến niềm tin vào hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, ông Guterres vẫn bày tỏ kỳ vọng về những kết quả tích cực mà diễn đàn có thể đạt được.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại phiên khai mạc Khóa họp 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 8/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ông khẳng định ngay từ những ngày đầu thành lập, Liên hợp quốc luôn là nơi trực diện đối mặt với những vấn đề cam go và hệ trọng nhất của nhân loại. Ông Guterres nhấn mạnh vai trò của ngoại giao, đối thoại và hợp tác trong việc củng cố lòng tin, tăng cường thiện chí giữa các quốc gia, qua đó góp phần tạo dựng môi trường quốc tế ổn định hơn và hướng tới một thế giới hòa bình, bền vững hơn cho các thế hệ tương lai.

Tại phiên bế mạc Khóa họp thứ 80 trước đó, nguyên Chủ tịch Đại hội đồng Baerbock phát biểu trước các đại sứ rằng bà "tin tưởng hơn bao giờ hết vào tầm quan trọng và sự cần thiết của Liên hợp quốc."

Đối với những ý kiến cho rằng Liên hợp quốc đang gặp khó khăn trong việc phát huy vai trò trước những biến động của tình hình địa chính trị, bà Baerbock kêu gọi các quốc gia thành viên nhìn nhận những đóng góp thiết thực của Liên hợp quốc đối với cộng đồng quốc tế.

Bà nhấn mạnh các hoạt động của Liên hợp quốc, trong đó có hỗ trợ giáo dục cho trẻ em thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và bảo vệ dân thường, phụ nữ tại các khu vực xung đột thông qua hoạt động gìn giữ hòa bình, vẫn mang ý nghĩa quan trọng. Theo bà, dù còn những hạn chế, LHQ tiếp tục là một thiết chế cần thiết đối với hòa bình, hợp tác và cuộc sống của người dân trên thế giới.

Tân Chủ tịch Đại hội đồng Khalilur Rahman là nhà ngoại giao kỳ cựu. Ông đã rời cương vị Ngoại trưởng Bangladesh để chính thức đảm nhận trọng trách dẫn dắt Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.

Trước đó, ông từng giữ chức Cố vấn An ninh quốc gia kiêm Đại diện Cấp cao về vấn đề người Rohingya trong Chính phủ lâm thời Bangladesh. Ông cũng từng nắm giữ nhiều vị trí cấp cao tại các cơ quan của Liên hợp quốc và là một trong những thành viên sáng lập Trường Đại học East West tại thủ đô Dhaka./.