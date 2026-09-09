Thuế quan trả đũa của Canada có thể buộc các doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa

Theo mạng tin cbc.ca, khi thuế quan trả đũa của Canada đối với các sản phẩm của Mỹ có hiệu lực, một số chủ doanh nghiệp nhỏ cho biết, mặc dù họ hiểu được Chính phủ liên bang chỉ đang nỗ lực chống lại các biện pháp thuế quan của Mỹ, nhưng họ sẽ phải chịu một cú sốc lớn từ các khoản thuế này.

Các mức thuế trả đũa của Canada nhằm vào hàng hóa Mỹ trị giá khoảng 27,6 tỷ CAD (20 tỷ USD) chính thức có hiệu lực từ ngày 8/9, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.

Trong khi nhiều chủ doanh nghiệp đang chuẩn bị cho chi phí cao hơn và các vấn đề về chuỗi cung ứng. Mức thuế tương đương từng dollar một là phản ứng của chính phủ liên bang đối với mức thuế 50% do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt vào ngày 22/8 lên hàng trăm sản phẩm của Canada, từ ván ép và ximăng đến rượu vang và gậy khúc côn cầu.

Tuần trước, Thủ tướng Mark Carney đã nói rằng, Canada “không thể chấp nhận những gì Mỹ đề nghị. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ những gì họ yêu cầu. Kết quả là, Mỹ đã áp đặt các mức thuế mới được thiết kế để gây tổn hại và chia rẽ chúng ta. Đó là một tính toán sai lầm, bởi người Canada sẽ luôn chăm sóc lẫn nhau và bởi Canada có mọi thứ cần thiết để xây dựng đất nước mà chúng ta mong muốn. Chúng ta có nguồn dự trữ, chúng ta có khả năng phục hồi và chúng ta có kế hoạch đúng đắn.”

Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada (CFIB), đại diện cho hơn 100.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc, đã cảnh báo rằng, các doanh nghiệp nhỏ có thể phải đóng cửa do cuộc chiến thương mại bất chấp các biện pháp hỗ trợ đã được Ottawa công bố.

Chủ tịch CFIB Dan Kelly cho biết, sự leo thang mới nhất trong cuộc chiến thương mại này khiến một số thành viên của ông cảm thấy doanh nghiệp của họ bị chính phủ coi là có thể bị loại bỏ.

Ông Kelly nói: "Các vòng trả đũa trước đó ảnh hưởng đến các mặt hàng lớn và những thứ như ôtô. Vòng này tập trung vào các thành viên của tôi, các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên khắp Canada, những người hiện đang gặp khó khăn thực sự."

Ông Brian Kyca, Tổng giám đốc của JS Furniture, một nhà bán lẻ đồ nội thất và thiết bị gia dụng có trụ sở tại Manitoba, với các cửa hàng ở Winnipeg, Portage la Prairie, Steinbach và Winkler, ước tính hàng hóa Mỹ chiếm 60% doanh số bán hàng của công ty này theo khối lượng.

Ông nói: "Có vẻ như các mặt hàng lớn như tủ quần áo, tủ ngăn kéo sẽ phải chịu thuế 50%, còn các mặt hàng nhỏ hơn như đầu giường, chân giường, bàn đầu giường và gương sẽ phải chịu thuế 25%."

Tuy nhiên, ông nói thêm việc đánh giá tác động là một quá trình khó khăn và gây bối rối, với thông tin "mơ hồ" từ các cơ quan như Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada.

Hiện tại, JS Furniture dự định sẽ gánh chịu chi phí cao hơn trong khi cố gắng đàm phán với các nhà sản xuất vận chuyển hàng hóa sản xuất tại Mỹ vào Canada.Ông Colin Mang, Giáo sư Kinh tế tại Đại học McMaster, cho biết, các doanh nghiệp trên khắp Canada đang phải đối mặt với sự cân bằng khó khăn tương tự.

Ông nói: “Năm ngoái, chúng ta thấy các nhà bán lẻ đã gánh chịu khoảng 75% chi phí thuế quan và chỉ chuyển 1/4 chi phí đó sang người tiêu dùng. Lần này, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào việc các nhà bán lẻ dự đoán thuế quan sẽ duy trì trong bao lâu. Nếu họ tin rằng thuế quan chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, rất có thể họ sẽ lại tự gánh chịu chi phí. Tất nhiên, điều đó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của họ.”

Ông Kelly tỏ ra khá lo lắng khi nói rằng, mặc dù thuế quan trả đũa của Canada không tác động đến tất cả các doanh nghiệp, nhưng nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo Giáo sư Mang, thuế quan trả đũa mới của Canada nhìn chung nhắm vào các mặt hàng của Mỹ mà Canada có sẵn các sản phẩm thay thế ở trong nước. Ý tưởng là tạo cơ hội cho các công ty Canada chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường nội địa, giúp bù đắp cho doanh thu bị mất ở Mỹ. Và đối với người tiêu dùng, tình hình không quá khó khăn./.

Thủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ Thủ tướng Carney nhấn mạnh Canada không muốn tiếp tục leo thang xung đột thương mại, nhưng cho rằng các biện pháp trả đũa là cần thiết để bảo vệ người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng trong nước.