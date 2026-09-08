Nâng chất lượng quản trị để củng cố niềm tin trên thị trường chứng khoán

Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin được xác định là những nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tăng khả năng huy động vốn trung và dài hạn, đồng thời nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, do Bộ Tài chính tổ chức ngày 8/9 tại Hà Nội. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì, với sự tham dự của gần 500 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao và hội nhập ngày càng sâu rộng, việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin cần được triển khai khẩn trương, đồng bộ và thực chất.

Thứ trưởng cho rằng, thực hành quản trị công ty theo các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế cần trở thành ý thức và yêu cầu tự thân của mỗi doanh nghiệp.Để cụ thể hóa các kết quả của hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các sở giao dịch chứng khoán, hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức liên quan nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật về quản trị công ty, từng bước tiệm cận thông lệ tốt quốc tế; đồng thời nghiên cứu các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp thực hành quản trị tốt thay vì chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu của pháp luật.

Thứ trưởng cũng đề nghị cơ quan quản lý, các hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức hỗ trợ thị trường tiếp tục phối hợp đào tạo, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, từng bước hình thành đội ngũ nhân sự có đủ năng lực, chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp để thực hành quản trị công ty theo các chuẩn mực tốt.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động chuyên sâu, thường xuyên hơn về quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin, qua đó tạo nền tảng nâng cao chất lượng doanh nghiệp, phát triển thị trường chứng khoán và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng về quy mô, chất lượng và mức độ hội nhập, ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn của nền kinh tế.

Đáng chú ý, ngày 8/10/2025, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Theo kế hoạch, ngày 21/9 tới, một số cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam sẽ được đưa vào rổ chỉ số của FTSE và các quỹ thụ động của FTSE sẽ giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường có quy mô lớn hơn, thanh khoản cao hơn và thu hút nhiều dòng vốn quốc tế hơn chỉ có thể phát triển bền vững khi chất lượng của các chủ thể tham gia thị trường được nâng lên tương ứng; trong đó, quản trị công ty, báo cáo tài chính và tính minh bạch thông tin là những nền tảng cốt lõi.

Từ thực tế này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định một số định hướng trọng tâm gồm: Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty, báo cáo tài chính và công bố thông tin theo hướng tiệm cận các nguyên tắc, thông lệ quốc tế; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội đồng quản trị, ban điều hành và người quản lý doanh nghiệp; nâng cao chất lượng báo cáo tài chính và trách nhiệm của các bên liên quan.

Cùng đó là nâng cao chất lượng và tính kịp thời của công bố thông tin; tăng hiệu quả giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức hỗ trợ thị trường và tổ chức quốc tế trong việc giúp doanh nghiệp từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương, khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty và báo cáo tài chính đối với công ty đại chúng ngày càng hoàn thiện. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới ban hành Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026, tham chiếu các nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD (Nhóm 20 nền kinh tế lớn và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) năm 2023.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng đã có chuyển biến tích cực, ngày càng quan tâm đến chất lượng hoạt động của hội đồng quản trị, quản trị rủi ro, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, quan hệ nhà đầu tư, quyền của cổ đông và chất lượng công bố thông tin.

Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng phần lớn doanh nghiệp mới dừng ở mức tuân thủ quy định pháp luật; số công ty thực hiện quản trị theo thông lệ tốt còn khiêm tốn và chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, từ góc nhìn của tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã chia sẻ những nhận định về thực trạng chất lượng báo cáo tài chính hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và tăng cường tính minh bạch của báo cáo tài chính.

Tiếp đó, bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) - tổ chức thúc đẩy thực hành quản trị công ty tốt và nâng cao năng lực của hội đồng quản trị tại Việt Nam đã chia sẻ về vai trò và lợi ích của việc nâng cao chất lượng quản trị công ty đối với công ty trên thị trường chứng khoán.

Linh vật thị trường chứng khoán Việt Nam, lấy cảm hứng từ bò tót Dakmin, biểu trưng cho sự tăng trưởng, quyết tâm và niềm tin vào triển vọng phát triển bền vững của thị trường. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Bên cạnh đó, ở góc độ thông lệ quốc tế, bà Leyal Savas, Chuyên gia cao cấp về Quản trị Công ty tại Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới đã tham luận giới thiệu những thông lệ quản trị công ty tốt dựa trên Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD và các chuẩn mực ASEAN, tập trung vào những trụ cột cốt lõi nhằm tăng cường tính minh bạch, hiệu quả quản trị và hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị, đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức kiểm toán đã chia sẻ những kinh nghiệm thực hành quản trị công ty tại doanh nghiệp. Các bài tham luận tại hội nghị cung cấp góc nhìn đa chiều từ cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty và báo cáo tài chính./.

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