Áp lực lãi suất bủa vây, chứng khoán thế giới đồng loạt giảm điểm

Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ phần lớn giảm điểm trong phiên 8/9. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ sự leo thang xung đột tại Trung Đông, đẩy giá dầu vọt tăng và làm dấy lên rủi ro lạm phát cũng như khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất.

Tại Phố Wall, các chỉ số chính đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones lùi 1,2% xuống 52.786,07 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,6% xuống 7.673,52 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,3% xuống 26.421,41 điểm.

Đà bán tháo bị kích hoạt khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao do lo ngại chi phí năng lượng leo thang. Diễn biến đó làm gia tăng đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Tại châu Âu, thị trường ghi nhận diễn biến giằng co hơn. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,1% xuống 10.811,66 điểm. Ngược lại, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) nhích nhẹ 0,1% lên 8.317,98 điểm, trong khi chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) đi ngang ở mức 26.007,63 điểm.

Trước đó tại khu vực châu Á, thị trường Tokyo (Nhật Bản) ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng. Lực bán tháo ồ ạt xuất hiện ở nhóm cổ phiếu xuất khẩu khi đồng yen bất ngờ tăng giá mạnh (chạm mốc 152,89 yen đổi 1 USD), xuất phát từ việc giới đầu tư đẩy mạnh đặt cược vào khả năng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ sớm tăng lãi suất.

Giới phân tích đánh giá thị trường chứng khoán thời gian qua đã duy trì sức chống chịu khá tốt nhờ bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp tích cực. Tuy nhiên, môi trường lãi suất cao kéo dài chắc chắn sẽ bắt đầu tạo gánh nặng lên định giá cổ phiếu.

Sự chú ý của giới giao dịch hiện đổ dồn vào các báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này để xác định rõ hơn lộ trình chính sách của Fed.

Tại thị trường trong nước, khép phiên 8/9, chỉ số VN-Index tăng 8,8 điểm (0,48%) lên 1.830,44 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0,51 điểm (0,18%) lên 281,11 điểm./.

Cổ phiếu công nghệ bứt phá trước khi Mỹ công bố lạm phát Các nhà đầu tư đặt niềm tin lớn vào khả năng sinh lời từ những khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm qua, bất chấp các lo ngại về định giá cổ phiếu.