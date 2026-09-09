Meta ra mắt trợ lý AI Muse giúp tự động hóa tác vụ cá nhân

Tập đoàn Meta Platforms Inc. vừa chính thức ra mắt tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) cá nhân mang tên Muse, đánh dấu bước tiến mới trong việc tự động hóa các công việc hàng ngày.

Sản phẩm được phát hành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên tại thị trường Mỹ vào ngày 8/9 (giờ địa phương) thông qua hệ điều hành iOS, Android, trang web muse.ai, ứng dụng WhatsApp và dự kiến sẽ được tích hợp vào kính thông minh của Meta trong tương lai.

Được trợ lực bởi mô hình AI mới nhất Muse Spark 1.3, tác nhân này có khả năng thay mặt người dùng thực hiện hàng loạt tác vụ như mua sắm trực tuyến, đặt vé xem phim, lên lịch hẹn hay điền biểu mẫu.

Kỹ sư trưởng dự án David Singleton cho biết Muse có thể kết nối liền mạch với các nền tảng như Ticketmaster, OpenTable và hệ sinh thái của Google (Gmail, Calendar, Drive). Thậm chí, Muse có thể tự động tạo các cổng giao tiếp (API) tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng để liên kết với các dịch vụ yêu thích khác.

Giám đốc phụ trách AI của Meta, ông Alexandr Wang chia sẻ định hướng thiết kế của Muse là sự đơn giản và thân thiện với người dùng đại chúng. Người dùng có thể cá nhân hóa tác nhân bằng cách đặt tên, chọn ảnh đại diện và định hình phong cách giao tiếp.

Ông Wang tiết lộ bản thân đang dùng Muse (được ông đặt tên là Euler theo tên chú chó cưng) như một "bộ não thứ hai" hoạt động ngầm để lên thực đơn, gợi ý bài tập và mua sắm nội thất.

Về mặt bảo mật, Muse vận hành trên một máy tính ảo riêng biệt trên đám mây, lưu trữ lịch sử hoạt động nhưng tuyệt đối không chia sẻ dữ liệu với hệ thống quảng cáo của Meta. Tác nhân này cũng được thiết kế để luôn yêu cầu người dùng xác nhận trước khi thực hiện các hành động nhạy cảm như thanh toán.

Sản phẩm sẽ được cung cấp dưới dạng miễn phí cho nhu cầu cơ bản, đi kèm các gói trả phí 20 USD hoặc 100 USD/tháng cho những cá nhân cần sức mạnh điện toán lớn hơn.

Việc ra mắt Muse hiện thực hóa tầm nhìn được Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg phác thảo trong bản tuyên ngôn dài 6.500 chữ hồi tháng trước. Trong đó, ông đã nêu rõ sự khác biệt rõ rệt giữa các tác nhân phục vụ doanh nghiệp và các tác nhân cá nhân hóa hướng tới người tiêu dùng.

Ông nhận thấy cơ hội lớn nhất cho Meta nằm ở nhóm thứ hai và đã đưa ra tầm nhìn mục tiêu: mỗi cá nhân sẽ sở hữu một tác nhân AI cực kỳ ưu việt, thấu hiểu mọi điều của họ trong tương lai./.

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