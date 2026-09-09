Anh: Sự cố kiểm soát không lưu gây đình trệ hơn 1.000 chuyến bay

Gần 1.100 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh đã bị hủy trong ngày 8/9 do sự cố kỹ thuật tại hệ thống kiểm soát không lưu, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại hàng không.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, tính đến 20h cùng ngày giờ địa phương (2h sáng 9/9 theo giờ Việt Nam), tổng cộng 1.055 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh đã bị hủy.

Cơ quan Kiểm soát không lưu quốc gia Anh (NATS) cho biết quá trình khắc phục sự cố hệ thống diễn ra lâu hơn dự kiến. Trong thông báo trên mạng xã hội X, NATS xác nhận sự cố hiện đã được khắc phục, hoạt động kiểm soát không lưu trở lại bình thường và cơ quan này đang nỗ lực giải quyết lượng chuyến bay tồn đọng. NATS đồng thời xin lỗi hành khách vì những bất tiện nghiêm trọng do sự cố gây ra.

Sân bay Heathrow, sân bay lớn nhất và nhộn nhịp nhất của Anh ở phía Tây thủ đô London, xác nhận bị ảnh hưởng vì sự cố. Các sân bay Gatwick, Liverpool, Birmingham và Edinburgh cũng bị ảnh hưởng, trong khi sân bay Dublin ở Ireland cho biết đã hủy hàng chục chuyến.

Hãng hàng không British Airways cho biết buộc phải hủy hoặc chuyển hướng hơn 100 chuyến bay, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn hành khách. Hãng hàng không giá rẻ Ryanair của Ireland cho biết hơn 65.000 hành khách của hãng bị ảnh hưởng và hơn 50 chuyến bay đã bị hủy.

Hồi tháng 7 năm ngoái, một trục trặc kỹ thuật cũng đã khiến hàng loạt chuyến bay đến và đi từ Anh bị hủy, gây phản ứng gay gắt từ các lãnh đạo ngành hàng không.

Trước đó, năm 2023, hệ thống hàng không của Anh từng trải qua sự cố nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, ảnh hưởng tới hơn 700.000 hành khách khi hàng trăm chuyến bay bị chậm hoặc hủy./.

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