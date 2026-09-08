Trung Quốc xử lý kỷ luật đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sau khi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê chuẩn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã tiến hành điều tra ông Vương Tường Hỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, nguyên Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp, do bị xác định có vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra được công bố, ông Vương Tường Hỷ bị xác định có một số vi phạm liên quan đến việc chấp hành các quy định của Trung ương, kỷ luật tổ chức và liêm chính; trong đó có việc nhận quà tặng, lợi dụng chức vụ và quyền hạn để mang lại lợi ích cho người khác trong một số hoạt động liên quan đến công tác cán bộ và dự án.

Thông báo cho rằng các hành vi của ông Vương Tường Hỷ đã vi phạm nghiêm trọng đến kỷ luật của Đảng, đồng thời có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Căn cứ các quy định liên quan của Đảng và pháp luật Nhà nước, sau khi được Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thảo luận và Bộ Chính trị xem xét, quyết định, ông Vương Tường Hỷ bị khai trừ khỏi Đảng và bãi nhiệm các chức vụ chính quyền; đồng thời bị xóa tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Các khoản thu nhập bất chính của ông Vương Tường Hỷ sẽ bị tịch thu. Những dấu hiệu vi phạm và các tài sản liên quan đã được chuyển cơ quan kiểm sát để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Quyết định khai trừ ông Vương Tường Hỷ khỏi Đảng sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xem xét, phê chuẩn tại phiên họp toàn thể.

Ông Vương Tường Hỷ, sinh năm 1962 tại Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, là người dân tộc Hán, có trình độ đại học, Thạc sỹ Kỹ thuật và là kỹ sư cao cấp. Ông bắt đầu công tác từ tháng 7/1983 và là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX. Trước đây, ông từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy kiêm Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban An toàn Sản xuất thuộc Quốc vụ viện và Chính ủy thứ nhất Cục Cứu hỏa và Cứu nạn Quốc gia./.

6 tháng năm 2026, Trung Quốc kỷ luật hơn 1.500 cán bộ kiểm tra, giám sát Việc công khai số liệu xử lý vi phạm cho thấy Trung Quốc duy trì chủ trương tăng cường giám sát nội bộ, siết chặt kỷ luật và nâng cao tính liêm chính của cơ quan thực thi phòng, chống tham nhũng.