Đề xuất chấm điểm tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 34 tỉnh, thành phố

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện phương án chấm điểm các tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 5/9/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 9057/VPCP-NN, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên quan phương án chấm điểm các tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, hoàn thiện phương án chấm điểm thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, bảo đảm phản ánh đúng mức độ hoàn thành của từng địa phương; thuyết minh cơ sở lựa chọn tiêu chí, kiểm chứng tính khách quan, công bằng, khả thi bằng số liệu thực của 34 tỉnh, thành phố trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo nội dung Tờ trình 9695/TTr-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, bộ đã phối hợp Bộ Công an và các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó có Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; xây dựng Hệ thống giám sát tiến độ và đồng bộ dữ liệu từ địa phương lên Trung ương.

Tuy vậy, kết quả giữa các địa phương chưa đồng đều; tiến độ xây dựng, làm sạch và đồng bộ dữ liệu còn chênh lệch lớn; việc đánh giá hiện chủ yếu dựa trên báo cáo định kỳ, chưa phản ánh đầy đủ; chưa có công cụ đánh giá thống nhất, khách quan để theo dõi mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương theo thời gian thực.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất thiết lập cơ chế đánh giá thống nhất trên toàn quốc, chấm điểm tự động dựa trên số liệu thực tế được đồng bộ từ địa phương lên Trung ương; theo dõi tiến độ hằng tháng, hằng quý và cả năm. Kết quả chấm điểm, xếp hạng sẽ là nguồn thông tin phục vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đồng thời làm căn cứ biểu dương, nhắc nhở và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất kết quả xếp hạng 34 tỉnh, thành phố được xác định trên cơ sở 6 tiêu chí, với tổng điểm từ 6 đến 204 điểm.

Trong đó, tiêu chí số 1 về tổng số thửa đất có dữ liệu và dữ liệu căn hộ chung cư được đồng bộ từ địa phương lên Trung ương. Tiêu chí thứ 2 đánh giá số thửa đất đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” đã được đồng bộ từ địa phương lên Trung ương. Tiêu chí 3 đánh giá tổng số thửa đất chưa đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” đã được đồng bộ từ địa phương lên Trung ương. Tiêu chí 4 theo tổng số thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu. Tiêu chí 5 theo khối lượng đo đạc lập bản đồ địa chính. Tiêu chí 6 tỷ lệ hoàn thành khối lượng phải thực hiện được xác định theo mức độ hoàn thành các chỉ tiêu được phân bổ, theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Việc phân loại được thực hiện định kỳ hằng tháng, hằng quý và cả năm. Theo phương án, khối lượng thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” được phân bổ để hoàn thành trong 4 tháng, từ tháng 9-12/2026. Với các thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu và diện tích cần đo đạc lập bản đồ địa chính, thời gian thực hiện được phân bổ trong 16 tháng, từ tháng 9/2026 đến hết tháng 12/2027.

Với phương án trên, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát, báo cáo số liệu tổng số thửa đất, giấy chứng nhận căn hộ chung cư và diện tích cần đo đạc lập bản đồ địa chính, đồng thời cập nhật số liệu đến cấp xã trên Hệ thống giám sát tiến độ; chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời điều chỉnh số liệu, bảo đảm chính xác, thống nhất.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan này sẽ phân bổ chi tiết khối lượng nhiệm vụ cho 34 tỉnh, thành phố; hướng dẫn cập nhật số liệu, chấm điểm, xếp hạng định kỳ và truyền dữ liệu sang Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; phối hợp các địa phương cập nhật, điều chỉnh số liệu theo thời gian thực và báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng định kỳ hằng tháng, hằng quý và cả năm./.

Phương án chấm điểm các tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, được xây dựng trong bối cảnh Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 đặt mục tiêu đến hết năm 2026 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu; đến hết năm 2027 cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu.

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