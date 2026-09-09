Bộ Y tế phát động hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới 2026

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; Y tế các Bộ, ngành về việc hướng dẫn hoạt động hưởng ứng "Ngày An toàn người bệnh thế giới" - 17/9/2026.

Theo Bộ Y tế, ngày 17/9 hàng năm đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chọn là "Ngày An toàn người bệnh thế giới." Để hưởng ứng cuộc vận động của WHO và tham gia sự kiện chung trên toàn cầu, Bộ Y tế đề nghị các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và Y tế các Bộ ngành chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc tổ chức các hoạt động để hưởng ứng nhân dịp "Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2026" từ ngày 14-30/9/2026 với các hình thức phù hợp.

Theo Bộ Y tế, các đơn vị y tế báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức chiếu đèn có màu cam tại các di tích văn hóa, các khu vực công cộng và các đài phun nước; Chạy bảng chữ điện tử, treo pa nô, áp phích với khẩu hiệu thông điệp "Safe care for life! - Chăm sóc sức khỏe an toàn trọn đời!"; sử dụng hình ảnh, biểu tượng theo mẫu hướng dẫn của WHO tại các bệnh viện trên địa bàn…

Cùng đó, các đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, tập huấn theo chủ đề năm 2026; tổ chức các chương trình văn nghệ về chủ đề An toàn người bệnh, phòng ngừa sự cố y khoa, đặc biệt các tình huống nguy cơ được kịp thời ngăn ngừa trong chẩn đoán, chăm sóc, điều trị các bệnh không lây nhiễm…

Năm 2026, WHO lựa chọn chủ đề "Chăm sóc an toàn cho các bệnh không lây nhiễm" (Safe care for noncommunicable diseases) với khẩu hiệu "Safe care for life! - Chăm sóc an toàn cho cuộc sống!".

Chủ đề năm nay tập trung vào một vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với sức khỏe toàn cầu: bảo đảm người mắc các bệnh không lây nhiễm được chăm sóc an toàn, liên tục, có chất lượng và lấy người bệnh làm trung tâm trong suốt hành trình chăm sóc.

Mục tiêu của "Ngày An toàn Người bệnh Thế giới 2026" nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về các thách thức đối với an toàn người bệnh liên quan đến các bệnh không lây nhiễm xuyên suốt trong hệ thống y tế thông qua phương pháp tiếp cận chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời xem xét các yếu tố liên quan đến bệnh tật, các thách thức của hệ thống y tế và các yếu tố quyết định sức khỏe có thể làm tăng nguy cơ gây hại. Bên cạnh đó là chủ đề hỗ trợ nhân viên y tế trong việc tăng cường các biện pháp an toàn người bệnh như chẩn đoán an toàn hơn, an toàn sử dụng thuốc và sự tham gia có ý nghĩa của người bệnh…/.

Thành phố Hà Nội xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh từ xa Hà Nội sẽ xây dựng trung tâm điều hành tại Sở Y tế cùng hệ thống điều khiển đa điểm MCU, nền tảng Telehealth dùng chung để điều phối, giám sát hoạt động hội chẩn, tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa.