Quảng Trị siết hậu kiểm sau khi phát hiện 21 cơ sở răng-hàm-mặt hoạt động không phép

Tỉnh Quảng Trị đang siết chặt quản lý hoạt động hành nghề y, trong đó yêu cầu chính quyền cơ sở chủ động phát hiện, xử lý từ sớm không để các cơ sở hành nghề không phép tiếp tục hoạt động hoặc tái phạm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng hành nghề y không phép trên địa bàn mà không được phát hiện, xử lý kịp thời. Đây là yêu cầu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đặt ra tại công văn về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, trong bối cảnh tình trạng vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người dân.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu, chính quyền các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; khẩn trương phối hợp với Sở Y tế xử lý dứt điểm các cơ sở hành nghề không phép đã được phát hiện, đặc biệt trong lĩnh vực răng-hàm-mặt.

Các địa phương chủ động rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân khám, chữa bệnh không phép. Đối với các cơ sở đã cam kết ngừng hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ, chính quyền địa phương phải tổ chức hậu kiểm, giám sát chặt chẽ và kiểm tra đột xuất, không để tiếp tục hoạt động sau khi bị xử lý hoặc tái phạm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với cơ sở khám, chữa bệnh và người hành nghề có dấu hiệu vi phạm hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn người bệnh; chú trọng hậu kiểm sau cấp phép.

Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Y tế đẩy nhanh hoàn thiện dữ liệu các cơ sở khám, chữa bệnh trên Hệ thống Quản lý hành nghề quốc gia phục vụ cấp phép, hậu kiểm, công khai thông tin và chia sẻ dữ liệu quản lý.

Cùng với tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân lựa chọn dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở được cấp phép, người hành nghề có giấy phép; không sử dụng dịch vụ tại cơ sở không có giấy phép hoạt động.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 930 cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép hoạt động, gồm 297 cơ sở công lập và 633 cơ sở ngoài công lập. Thời gian qua, tình trạng vi phạm các quy định về hành nghề khám, chữa bệnh vẫn xảy ra, nhất là hoạt động khám, chữa bệnh răng-hàm-mặt không phép.

Trong 8 tháng năm 2026, Sở Y tế và Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức các đoàn kiểm tra, phát hiện có 21 cơ sở khám, chữa bệnh răng-hàm-mặt không có giấy phép hoạt động; đã xử phạt 7 cơ sở, 13 cơ sở đang trong quá trình xác minh, làm việc./.

Phòng khám đa khoa y học Nghệ An liên tục mắc sai phạm trong nhiều năm Trong thời gian vừa qua, Sở Y tế Nghệ An thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Phòng khám đa khoa y học Nghệ An và đã phát hiện, xử phạt nhiều sai phạm.