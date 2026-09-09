Lâm Đồng: Điện thoại phát nổ khi đang sạc, thiếu niên 16 tuổi bị thương nặng

Sáng 9/9, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận, xử lý cấp cứu một nam bệnh nhân 16 tuổi bị đa chấn thương và bỏng da nặng do điện thoại phát nổ trong lúc đang sạc pin.

Trước đó, vào chiều 8/9, bệnh nhân được người nhà đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song. Theo người nhà nạn nhân, thời điểm xảy ra sự việc, thiếu niên này vừa dùng điện thoại vừa cắm sạc pin thì thiết bị bất ngờ phát nổ, gây thương tích nghiêm trọng ở hai bàn tay và nhiều vị trí trên cơ thể.

Qua thăm khám, bệnh nhân có vùng tóc bị cháy sém, bỏng da rải rác vùng mặt và tay chân; hai bàn tay bị tổn thương phức tạp, trong đó bàn tay phải bị tổn thương nặng, ảnh hưởng đến các ngón tay và xương bàn-ngón; bàn tay trái có nhiều vết thương vùng đầu ngón và lòng bàn tay, chảy máu nhiều.

Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song đã tiến hành sơ, cấp cứu và xử trí các thương tổn ban đầu. Sau khi ổn định, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo các chuyên gia, sự cố trên là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi sử dụng điện thoại trong quá trình sạc pin. Người sử dụng cần dùng bộ sạc, cáp sạc phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng; không tiếp tục sử dụng thiết bị khi pin có dấu hiệu phồng, biến dạng, quá nóng hoặc phát sinh mùi bất thường. Điện thoại đang sạc cũng cần được đặt ở nơi thông thoáng, tránh các vật liệu dễ giữ nhiệt như chăn, gối, nệm hoặc những nơi khó thoát nhiệt./.

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