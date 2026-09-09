Cộng đồng người Việt tại Mông Cổ mong muốn trở thành cầu nối giữa hai nước

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Á trước thềm chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Mông Cổ, ông Nguyễn Huy Tuấn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Mông Cổ, cho rằng chuyến thăm này có ý nghĩa rất quan trọng, vì Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển.

Theo ông Nguyễn Huy Tuấn, đối với cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, bà con rất vui và xúc động khi Chủ tịch Quốc hội sẽ dành thời gian gặp gỡ và trao đổi thân tình với bà con.

Với những người Việt Nam sống xa quê hương, mỗi cuộc gặp như thế này đều giúp bà con cảm nhận rất rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Đánh giá về quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực, ông Nguyễn Huy Tuấn cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt về kinh tế và thương mại. Mông Cổ có thế mạnh về chăn nuôi, nông nghiệp, khoáng sản và nguồn nguyên liệu tự nhiên. Việt Nam lại có thế mạnh về sản xuất, chế biến, hàng tiêu dùng, thực phẩm, dược phẩm và nhiều lĩnh vực dịch vụ.

Hai nền kinh tế có những điểm có thể bổ sung rất tốt cho nhau. Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay vẫn là kết nối giao thông và logistics. Nếu hai nước tiếp tục tháo gỡ được những điểm nghẽn này, thì thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân sẽ còn phát triển mạnh hơn.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mông Cổ khẳng định: “Chúng tôi sinh sống tại đây, hiểu phần nào thị trường, văn hóa và con người Mông Cổ; đồng thời luôn gắn bó với Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi mong muốn có thể thực sự trở thành một cầu nối giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước."

Ông Nguyễn Huy Tuấn nhấn mạnh năm 2024, đúng dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện. Do đó, cá nhân ông cũng như bà con người Việt Nam tại Mông Cổ kỳ vọng chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới đó, đặc biệt thông qua hợp tác giữa quốc hội hai nước và việc thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác thiết thực hơn. Đồng thời, chuyến thăm cũng sẽ tạo thêm một xung lực mới cho quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ.

“Điều chúng tôi mong muốn nhất là sau chuyến thăm sẽ có thêm những kết quả cụ thể và thực chất, để quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ ngày càng đi vào chiều sâu," ông Nguyễn Huy Tuấn bày tỏ.

Ngoài ra, cộng đồng người Việt tại Mông Cổ cũng kỳ vọng hai nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trong nước, nhất là trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con; hỗ trợ gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ; và tạo điều kiện để kiều bào có thể đóng góp nhiều hơn cho quê hương.

Với cá nhân ông Nguyễn Huy Tuấn, ông mong rằng mỗi người Việt Nam đang sinh sống tại Mông Cổ, dù làm công việc gì, đều có thể trở thành một hình ảnh đẹp của Việt Nam, đồng thời là một nhịp cầu nhỏ góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mông Cổ tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Mông Cổ sẽ thành công tốt đẹp và mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Mông Cổ./.

Tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và Mông Cổ Chuyến thăm Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân khẳng định Việt Nam coi trọng, mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

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