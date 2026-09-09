Cộng đồng người Việt tại Séc hướng về biển, đảo Tổ quốc

Tình cảm hướng về quê hương, đất nước, đặc biệt là biển, đảo Tổ quốc, tiếp tục được cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được khẳng định tại Đại hội lần thứ II Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tối 8/9 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Thành, Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Praha.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, phát biểu tại đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam bày tỏ xúc động khi xem lại những hình ảnh hoạt động của Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa trong thời gian qua, đặc biệt là những hoạt động được triển khai trong giai đoạn Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.



Đại sứ đánh giá cao những hoạt động của câu lạc bộ, cho rằng đây là những việc làm thể hiện tình cảm sâu sắc của bà con người Việt Nam tại Séc đối với quê hương, đất nước, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc và lan tỏa tình yêu biển, đảo Việt Nam.



Theo Đại sứ Dương Hoài Nam, những diễn biến và xung đột tại khu vực Biển Đỏ và Biển Hormuz thời gian qua cho thấy rõ tầm quan trọng của các tuyến vận tải biển đối với thương mại quốc tế. Trong đó, Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Vì vậy, việc bảo vệ biển, đảo và chủ quyền quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.



Đại sứ ghi nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác về biển, đảo, đồng thời đánh giá cao tinh thần yêu nước và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Séc.



Đại sứ Dương Hoài Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Tại đại hội, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Séc Trần Văn Đang chúc mừng những kết quả Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời kỳ vọng Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa.



Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Ngọc Bình cho biết trong nhiệm kỳ 2026-2031, câu lạc bộ sẽ tiếp tục xây dựng mái nhà chung đoàn kết, gắn bó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giao lưu về biển, đảo Việt Nam, nhất là Hoàng Sa, Trường Sa; vận động đóng góp cho quân, dân Trường Sa và Nhà giàn DK1.



Câu lạc bộ cũng dự kiến tăng cường kết nối những người từng tham gia các hải trình Trường Sa để chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng, đồng thời chú trọng thu hút thế hệ trẻ. Từ năm 2027, mỗi năm dự kiến giới thiệu các thành viên thanh niên tiêu biểu tham gia các đoàn công tác, qua đó giúp thế hệ trẻ trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và tiếp nối các hoạt động hướng về Trường Sa.

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục triển khai các hoạt động hướng về quê hương, biển, đảo Tổ quốc, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Séc./.

Tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại Séc Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc với sự tham gia của 14 đội bóng sinh viên người Việt, tạo sân chơi thể thao, tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cộng đồng người Việt.

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