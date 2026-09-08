Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Tối 8/9, thông tin đến TTXVN, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết đây là kết quả xử lý từ phản ánh thông tin tại khu vực thôn Xuân Bảng và Nam Sơn có người đổ bùn thải ra môi trường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã tổ chức kiểm tra.

Tại khu vực Núi Sẻ, thôn Xuân Bảng, sát Trạm xử lý nước thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật môi trường Trí Lâm, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 750m3 đất màu xám, nghi là bùn thải.

Tại khu vực nghĩa trang Đông Hạ (cũ), thôn Nam Sơn, diện tích tro xỉ được ghi nhận khoảng 1.549 m2, sâu khoảng 1m.

Hai vị trí này nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường trong bán kính 500m từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn kết hợp trồng cây xanh; công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành năm 2022.

Qua làm việc với các bên liên quan, Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã cho biết bước đầu xác định lượng chất thải trên là tro xỉ có nguồn gốc từ Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội.

Trong báo cáo gửi về Ủy ban Nhân dân xã trước đó, Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội chuyển giao tro xỉ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Bảo vệ môi trường Bầu Trời Xanh Việt Nam - Chi nhánh tại Hà Nội.

Sau đó, lượng tro xỉ này được chuyển giao cho Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại 7979 Hưng Yên và tiếp tục được chuyển giao cho Hợp tác xã Hòa Bình.

Do vụ việc liên quan đến nhiều pháp nhân thương mại, ngày 29/7, Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã ban hành Văn bản số 1716/UBND-KT về kiểm tra, xác minh và xử lý việc đổ thải tại thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn.

Ủy ban Nhân dân xã giao Công an xã Trung Giã điều tra, xác minh chủ nguồn phát sinh chất thải, đơn vị vận chuyển, loại, khối lượng chất thải; đồng thời làm rõ hành vi của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đổ chất thải tại hai vị trí để xử lý theo quy định.

Ngày 31/7, Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường lấy mẫu chất thải tại hai khu vực để phân tích.

Theo hai phiếu kết quả thử nghiệm do Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường ban hành ngày 17/8/2026, 6 mẫu được lấy, gồm 3 mẫu tại khu vực Núi Sẻ, thôn Xuân Bảng và 3 mẫu tại thôn Nam Sơn.

Các mẫu được phân tích nhiều thông số, gồm tính kiềm, tính axit, tổng xyanua và các kim loại như bari, tali, thủy ngân, antimon, asen, cadimi, coban, chì, niken, selen, vanadi và crom.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã, kết quả cho thấy các thông số được phân tích nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 07:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

QCVN 07:2025/BNNMT được ban hành kèm Thông tư số 44/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.

Quy chuẩn này quy định ngưỡng chất thải nguy hại, làm cơ sở cho việc phân định, phân loại và quản lý chất thải nguy hại.

Ngày 3/9, Công an xã Trung Giã có Báo cáo số 1039/BC-CATG-PCTP về kết quả xác minh vụ việc tập kết tro xỉ tại khu vực Núi Sẻ, thôn Xuân Bảng và khu vực nghĩa trang Đông Hạ, thôn Nam Sơn.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã, kết quả xác minh xác định việc đổ tại hai khu vực trên không có dấu hiệu tội phạm.

Cơ quan chức năng xác định việc Hợp tác xã Hòa Bình, do bà Nguyễn Thị Thúy An, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, chỉ đạo vận chuyển, tập kết cốt liệu, tro đáy tại khu vực Núi Sẻ và nghĩa trang Đông Hạ vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Cùng ngày 3/9, Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã ban hành Quyết định số 2637/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Hợp tác xã Hòa Bình về hành vi chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý, được thể hiện trong hồ sơ địa chính thuộc địa giới hành chính của xã hoặc các văn bản giao đất để quản lý.

Tổng số tiền xử phạt là 170 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm.

Hiện quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo Nghị định số 123/2024/NĐ-CP và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 281/2026/NĐ-CP (ban hành ngày 13/7/2026 và có hiệu lực từ ngày 31/8/2026)./.

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