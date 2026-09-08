Hà Nội: Phạt tù 2 bị cáo trong vụ “tranh chấp khoảng không” ở Trần Khát Chân

Sau 2 ngày xét xử, chiều 8/9, Tòa án nhân dân khu vực 3-thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 2 bị cáo trong vụ án “tranh chấp khoảng không” xảy ra trên đường Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vụ án này thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội bởi sự thường xuyên va chạm, mâu thuẫn, thách thức gay gắt giữa thành viên gia đình 2 bị cáo, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Chính quyền sở tại cũng đã phải đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc “làm rõ những đối tượng có hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật”.

Hai bị cáo trong vụ án này gồm: Hoàng Kim Ngân (sinh năm 1991, trú tại số 7 phố 332 phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị Tòa tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng; Phạm Thị Lan Hương (sinh năm 1982, trú tại số 494 Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về cùng tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, khoản 1, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3-thành phố Hà Nội, khoảng 17 giờ ngày 2/7/2024, tại khu vực trước số nhà 496 Trần Khát Chân, Hoàng Kim Ngân và Phạm Thị Lan Hương đã xô xát, cãi chửi nhau gây mất trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguyên nhân xuất phát từ việc tranh chấp khoảng không giữa hai gia đình Hoàng Kim Ngân và Phạm Thị Lan Hương tại địa chỉ số 494 và số 496 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (nay là phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) dẫn đến mâu thuẫn kéo dài, các thành viên của hai gia đình thường xuyên xảy ra va chạm, cãi chửi nhau gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Do hành vi của các đối tượng đã gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 17/7/2024, Ủy ban Nhân dân phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội đã có công văn gửi các cơ quan chức năng, trong đó nêu rõ: “Để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ổn định dư luận, Ủy ban Nhân dân phường đề nghị làm rõ những đối tượng có hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực và địa phương.”

Hai bị cáo Hoàng Kim Ngân (áo trắng) và Phạm Thị Lan Hương tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Kim Ngân đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Phạm Thị Lan Hương khai báo có mức độ về hành vi phạm tội. Khi nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Hương tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã căn cứ vào lời khai của bị cáo Ngân và người làm chứng (phù hợp với dữ liệu video trong USB ghi lại diễn biến sự việc và bản dịch nội dung âm thanh trong file video thành văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền giám định); căn cứ vào Biên bản xác minh vụ việc ngày 15/11/2024 của Công an quận Hai Bà Trưng, Biên bản ghi lời khai ngày 10/11/2024 (bút lục 79) trong đó bị cáo Phạm Thị Lan Hương cũng xác nhận có hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 2/7/2024 (Hương khai có văng tục chửi Ngân, nhận thấy hành vi là sai, vi phạm pháp luật)… và kết luận bị cáo Hương có hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự công cộng, gây tâm lý xấu, ảnh hưởng hoạt động bình thường của người dân. Do vậy, việc truy tố và xét xử các bị cáo là cần thiết để có tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử đã cân nhắc nhân thân bị cáo Hoàng Kim Ngân chưa có tiền án tiền sự, khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại khắc phục hậu quả… nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Ngân.

Đối với bị cáo Phạm Thị Lan Hương, Hội đồng xét xử đánh giá tại phiên tòa bị cáo Hương chưa thực sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chỉ khai nhận một phần hành vi phạm tội, nên bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51-Bộ luật Hình sự. Song, Hội đồng xét xử cũng xem xét nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gia đình có công với cách mạng… nên đã cân nhắc giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt./.

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