Việt Nam và Tunisia thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Tunisia Nguyễn Nam Dương đã có chuyến công tác tại Tunisia từ ngày 6-8/9 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tăng cường kết nối giữa các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ngày 7/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Di trú và Kiều dân Tunisia, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đã trình bản sao Thư ủy nhiệm lên Quốc Vụ Khanh Bộ Ngoại giao Mohamed Ben Ayed. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy tổ chức kỳ họp lần thứ tư Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Tunisia và Tham vấn Chính trị lần thứ nhất, đồng thời mở rộng hợp tác trong giáo dục và đào tạo cán bộ.

Trong chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Nam Dương cũng làm việc với Cơ quan Xúc tiến Đầu tư nước ngoài Tunisia (FIPA), Trung tâm Xúc tiến Xuất khẩu Tunisia (CEPEX), Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Tunis (CCIT) và Liên đoàn Công nghiệp, Thương mại và Thủ công nghiệp Tunisia (UTICA).

Các bên trao đổi về môi trường đầu tư, kinh doanh và cơ hội kết nối doanh nghiệp, đồng thời thảo luận các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như gia công phần mềm, xe điện, dệt may, dầu ôliu, nông nghiệp và năng lượng.

Ngày 8/9, tại trụ sở UTICA, Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Phó Chủ tịch UTICA Mohamed Kooli đồng chủ trì cuộc gặp với các doanh nghiệp Tunisia quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Đại sứ giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh và quan hệ thương mại Việt Nam-Tunisia, đồng thời trao đổi, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp Tunisia quan tâm.

Các doanh nghiệp Tunisia đánh giá cao môi trường chính trị-xã hội ổn định, tinh thần đổi mới, cải cách và độ mở của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm tổ chức đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác và kết nối với các doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến thương mại và công nghiệp của Việt Nam.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Tunisia hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, với mục tiêu tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai nước./.

Tunisia mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam Tổng thống Kais Saied mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Tunisia và Việt Nam và đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp trong thời gian tới.