Chính trị

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Nhân kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Pak Thae Song.

Ngày 9/9/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/9/1948-9/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae Song.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui./

(TTXVN/Vietnam+)
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