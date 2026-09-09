Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Ngày 9/9/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/9/1948-9/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Thae Song.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui./

Việt Nam và Triều Tiên quyết tâm thúc đẩy phát triển quan hệ song phương Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.