Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên phát triển thiết thực, hiệu quả hơn

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un nhất trí thúc đẩy quan hệ 2 nước bước vào giai đoạn phát triển thiết thực, hiệu quả hơn.

Sáng 9/10 (theo giờ địa phương), tại Cung Thể thao Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Ngay sau lễ đón, tại Trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, trong bầu không khí chân tình, hữu nghị và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể về tình hình mỗi nước, quan hệ Việt Nam-Triều Tiên và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm./.