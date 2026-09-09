Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ 3 luật về đất đai, nhà ở, bất động sản

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, trình Chính phủ trước ngày 11/9/2026; hoàn thiện các thủ tục theo quy định và báo cáo tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9/2026.

Sáng 9/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần khẩn trương và nỗ lực của các Bộ, cơ quan trong tiến hành tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và xây dựng Nghị quyết 21-NQ/TW của Trung ương, xây dựng các dự thảo, tổ chức hội thảo, hội nghị, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các đối tượng chịu tác động và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với hồ sơ định hướng chính sách của các dự án luật.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là 3 luật gắn bó mật thiết, có vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thời gian tới; nội dung có tác động lớn đến người dân, tổ chức, nhà đầu tư, nền kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực tiếp tục chỉ đạo; Bộ Tư pháp khẩn trương gửi báo cáo thẩm định các dự án luật; Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, trình Chính phủ trước ngày 11/9/2026 để hoàn thiện các thủ tục theo quy định và báo cáo tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9/2026./.