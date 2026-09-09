Ông Nguyễn Thanh Nhàn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Chiều 9/9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định về công tác nhân sự của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiến hành bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung một số ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% số phiếu tán thành của đại biểu có mặt.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1977, quê quán tại xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có trình độ Tiến sỹ Kinh tế; Kỹ sư xây dựng; Cao cấp lý luận chính trị. Ông trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí công tác ở địa phương như: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hà Tiên; Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hà Tiên; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang (sau khi hợp nhất tỉnh Kiên Giang với An Giang); từ tháng 8/2026 đến nay, ông là Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 7/9/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thay ông Phạm Thành Ngại, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đồng chí Ngô Chí Cường (bìa phải), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn (giữa) và tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại (bìa trái). (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, với trách nhiệm là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, điều hành; tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, điều hành, sâu sát thực tiễn, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã quyết định miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Quang Khôi do được điều động nhận nhiệm vụ mới; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ngô Huỳnh Quang Thái; Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Ngọc Đào./.

Lai Châu công bố các quyết định về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ Sáng 28/8, Tỉnh ủy Lai Châu công bố các quyết định tổ chức bộ máy và cán bộ, chính thức thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh từ ngày 1/9/2026.